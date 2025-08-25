La oposición reclama explicaciones urgentes por la corrupción, la gestión de los incendios o la "emergencia migratoria"

La Diputación Permanente del Congreso debatirá mañana martes las solicitudes de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros ocho ministros a petición del PP, que reclama explicaciones por asuntos de distinta índole: desde la última imputación de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, hasta la gestión de la ola de incendios.

El PP intentará convencer a los socios del PSOE para sacar adelante alguna de estas peticiones y endosar al Gobierno de Sánchez la primera derrota del curso político. Para aunar una mayoría en la Diputación Permanente, que establece distintas mayorías a las del Pleno, los populares tienen que hacerse con el voto a favor de al menos dos de los socios del Ejecutivo, además de Vox. En estos momentos, los apoyos más débiles de los socialistas son Junts y Podemos, y el PP tratará de explotar esa vía.

La sesión arrancará a las 10.00 horas. El principal punto del día es la posible comparecencia de Sánchez para "rendir cuentas" ante el Pleno del Congreso sobre "la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE". El PP justifica su urgencia en la última imputación de Begoña Gómez por un presunto delito de malversación, así como la investigación judicial a Leire Díez y el incumplimiento de "todas las" recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del Greco que se tratará en el Consejo de Europa".

Por otro lado, este órgano ¿que se convoca fuera de los períodos ordinarios de sesiones de acuerdo a lo que establece la Constitución¿ deliberará si la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe "dar cuenta sobre la quita de la deuda que prepara el Gobierno para contentar a sus socios separatistas".

Además, se estudiarán las comparecencias de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar el debido apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano. A la primera, además, le exigen que avance qué medidas piensa adoptar para "paliar los gravísimos daños ambientales, materiales y humanos provocados por los fuegos".

Por otro lado, el PP quiere un Pleno extraordinario para que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, explique los motivos del respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la confirmación de su procesamiento por parte del Tribunal Supremo. El año pasado, los socios del PSOE dieron la espalda a la oposición en una petición de características similares por entender que la urgencia no estaba justificada.

Asimismo, la Diputación Permanente también verá la petición de comparecencia ante el Pleno del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible para "explicar los motivos del caos ferroviario", y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para explicar "la emergencia migratoria que está viviendo nuestro país, con especial incidencia en el sur y las Illes Balears, así como de las medidas adoptadas para perseguir a estas mafias de tráfico de personas".

Por último, el Congreso votará la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que exponga las medidas que ha adoptado el Gobierno para "acabar con el machismo imperante, tanto en el Palacio de la Moncloa" por el caso de Paco Salazar, "como en el conjunto de su Gobierno y de su partido" ante los audios intervenidos por la UCO en los que se escucha al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García intercambiarse mujeres.