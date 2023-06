El PP opta por la "experiencia y el talento" para unas listas de "continuidad" con "nuevas incorporaciones"

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado que en las listas electorales para las elecciones del 23 de julio se combinará la continuidad con las nuevas incorporaciones, aunando además "experiencia" y "talento".

Además, ha descartado que su formación vaya a concurrir en coalición electoral con otros partidos. "No, en principio no hay prevista ninguna coalición. Se me puede escapar, pero no hay prevista ninguna coalición", ha confirmado Sémper al ser preguntado si el PP podría concurrir en coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN) como hizo en otras citas electorales o incluso con Foro Asturias o el PAR.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha indicado que la "expectación" por conocer las candidaturas del PP reside "sobre todo" en sus adversarios políticos.

En este sentido, Sémper ha afirmado que en las listas del partido "habrá continuidad" en algunos lugares y "nuevas incorporaciones" en otros, con "con toda normalidad y con toda tranquilidad". "El presidente Feijóo va a contar con los mejores. Talento y representatividad", ha manifestado, al ser preguntado si habrá muchos cambios en las candidaturas.

Estos últimos días, diputados y senadores del PP consultados por Europa Press han admitido que hay "inquietud", "nerviosismo" e "intranquilidad" dentro del Grupo Popular por la confección de las listas a las elecciones generales del 23 de julio, ante la incógnita acerca de si Feijóo, optará o no por una elevada renovación.

Sin embargo, esa incertidumbre va a durar apenas dos semanas porque entre el 14 y el 19 de junio los partidos tienen que presentar en las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado, según consta en el decreto de convocatoria de las generales publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).