Óscar López considera "injusta" y "ridícula" la condena a García Ortiz y arremete contra el Supremo por no publicar la sentencia

El ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido contundente al referirse al fallo del Tribunal Supremo sobre el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que entre las diferentes condenas se encuentra su inhabilitación para ejercer su cargo en la Fiscalía General del Estado durante los próximos dos años.

Además de ello, el ministro López ha arremetido duramente contra el magistrado del Tribubal Supremo, pues solo ha hecho público el fallo sin haber elaborado la sentencia, donde se detallarán cuáles son los supuestos y las evidencias sobre las que se justifica dicha condena.

"Publicar el fallo sin sacar la sentencia es parte del truco para poder discutir ahora", ha exclamado el ministro durante una entrevista con Susanna Griso en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Un fallo que, además, ha calificado de "tremendamente injusto", ya que, a su juicio, "la verdad es otra".

En este sentido, López ha explicado que la posición del Gobierno es clara: acatará el fallo judicial, pero no lo comparte "en absoluto". Todo ello al tiempo que ha esgrimido que la condena del Supremo a García Ortiz se corresponde con una estrategia política, más que con la verdad juidicial.

"Una cosa es acatar y otra cosa es chuparse el dedo. Y yo te digo que en este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar", ha exclamado López, al tiempo que ha tratado de relacionar el fallo judicial con esa politización de la Justicia, en este caso procedente, a su juicio, del Partido Popular.

Por su parte, el líder de los socialistas madrileños ha lamentado que "la estrategia de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez" les haya funcionado para acabar con el fiscal general del Estado, al tiempo que ha explicado que "espero que la Justicia haga justicia" en la causa contra el empresario Alberto González Amador.