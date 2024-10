Otegi da por "agotado" el modelo autonómico porque "no respeta los derechos nacionales" del País Vasco

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado por "agotado" el modelo autonómico ya que, ha defendido, "no sirve para respetar los derechos nacionales del pueblo vasco" ni para "hacer frente a las políticas neoliberales".

Se ha mostrado convencido de que los ayuntamientos "van a jugar un papel importante en la defensa de la libertad y el reconocimiento nacional de este pueblo".

En su intervención, en un encuentro de alcaldes y alcaldesas de la coalición en el hotel Iruña Park de Pamplona, Otegi ha afirmado que "en Euskal Herria hay dos factores que determinan de manera muy importante cuál es la evolución política y social de los próximos meses y años", que son "el fracaso de las políticas neoliberales" y que el modelo autonómico "está agotado".

"Dos constataciones que son cada vez más evidentes", ha considerado, para después continuar exponiendo la advertencia de de que las políticas neoliberales "nos están conduciendo a un mundo mucho más inseguro, con más guerras, con más injusticias sociales, con más desigualdades".

Además, ha destacado que "el capitalismo neoliberal no ha sido capaz de resolver ni un solo problema que afecta a los derechos sociales y humanos de la gente: no ha resuelto el problema de la desigualdad, no ha resuelto el problema de la brecha de género, no ha resuelto el problema de la vivienda; no ha resuelto absolutamente nada y lo que ha hecho es enconar muchos de los problemas que traíamos de antes".

El líder abertzale ve en el modelo autonómico una estructura surgida "del régimen del 78" y que, por tanto, está "agotada". "No queremos decir que no haya tenido recorrido o que no haya servido para nada.

Lo que decimos es que, en términos estratégicos, es un modelo que no le dota a este país de los instrumentos necesarios para hacer frente, precisamente, a ese tipo de políticas neoliberales y que no sirve para respetar los derechos nacionales del pueblo vasco", ha subrayado. Sobre esos dos modelos, ha recalcado, "hay que construir una línea política".

En este sentido, ha destacado que "el municipalismo vasco ha sido clave en la defensa de las libertades de este país" y se ha mostrado convencido de que los ayuntamientos "van a jugar un papel importante en la defensa de la libertad nacional y el reconocimiento de este pueblo".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que "ya estamos poniendo en marcha políticas antineoliberales en la medida de nuestras posibilidades en todos nuestros ayuntamientos" en ámbitos como la vivienda, los derechos sociales o la educación.

Frente a la "lógica neoliberal de primar los intereses de una pequeña élite, ha colocado a los alcaldes de Bildu que, dijo, ponen encima de la mesa son "las necesidades de las mayorías populares".

Arnaldo Otegi ha echado de discurso político para reivindicar que el País Vasco es "un país que cuida de su gente" y se ha mostrado persuadido de que "pronto, cuando abordemos en el conjunto del país, en el sur del país, el debate presupuestario, en todos nuestros ayuntamientos se pondrá encima de la mesa en dónde se tienen que invertir los recursos de nuestro país". En este contexto, ha dicho, EH Bildu "será capaz de volver a poner encima de la mesa" la necesidad de un debate sobre "cuántos recursos financieros tiene el país y dónde los queremos invertir".