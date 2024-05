La lista de países a los que el Gobierno no recomienda viajar a los españoles este verano

El Estado Islámico ha tratado de defender lo indefendible. Este domingo, el grupo terrorista se atribuyó la autoría del ataque en Afganistán en el que murieron seis personas, tres de ellas turistas españolas, cuando estaban en un bazar. La ciudad de Bamiyán, capital de la provincia homónima de Afganistán, es un importante destino turístico para cristianos y paganos, ya que contiene una estatua de Buda custodiada por milicias talibanes que supervisan la organización y seguridad de su visita.

Los turistas españoles asesinados pertenecían a un grupo de trece turistas que llegaron desde Kabul el día anterior para visitar uno de los principales centros turísticos del país asiático hasta la llegada de los talibanes. Lo cierto es que los conflictos bélicos, las crisis humanitarias, la extrema pobreza, la falta de acceso a la sanidad o alertas meteorológicas son algunas de las causas para evitar viajar a ciertos países.

En este sentido, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, actualiza su listado de países a los que recomienda "encarecidamente" no viajar, a no ser que sea "estrictamente necesario". A todo ello hay que incluirle que en 2024 también entran en juego los países clasificados como peligrosos debido a las alertas relacionadas con el peligro por el cambio climático, condiciones hasta ahora desconocidas en este tipo de listados.

Los países a los que no deberías viajar en 2024, según el Ministerio de Asuntos Exteriores

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recuerdan que estas recomendaciones carecen de efecto vinculante y opera como mero aviso o consejo. El Estado no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por ​desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna.

Entre los países a los que Exteriores recomienda "abstenerse" de viajar bajo cualquier circunstancia se encuentran Siria, Irak, destino al que no se recomienda viajar salvo por razones de "extrema necesidad"; Yemen, incluida la isla de Socotra; Afganistán, Níger, Mali, Nigeria, país al que desde Exteriores consideran como un destino de "muy alto riesgo", por lo que desaconsejan el viaje salvo por razones que lo hagan necesario y la República Democrática del Congo, estado del que se desaconseja especialmente el este y noreste del país.

A todo ello hay que incluirle otros países a los que el Ministerio tampoco recomienda viajar "bajo ninguna circunstancia", ya sea por temas como conflictos bélicos, inestabilidad política, inseguridad u otras circunstancias. Es el caso, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, Israel y Palestina, en el caso de este último, aquellos viajes a la Franja de Gaza y sus inmediaciones; Irán, Líbano, destino del que se aconseja posponer todo viaje no esencia; Sudán del Sur, Somalia, la región africana de Sahel y República Centroafricana.

De igual manera, desde el Gobierno se recomienda "posponer" cualquier viaje no indispensable a Chad; "viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas" de acudir a Etiopía y Mozambique; no trasladarse hasta Libia, país al que debido a grandes inundaciones, ya que se desaconseja especialmente viajar a la zona del norteste, con la ciudad de Derna, Misrata, Al Bayda y Marj o viajar "con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas" por Ecuador y Colombia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación tampoco recomiendan viajar hasta Egipto, Pakistán o Papúa Nueva Guinea. Por el contrario, los países más seguros para realizar cualquier tipo de viaje siguen siendo Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca.

Cómo avisar de una emergencia en el extranjero

Antes de realizar un viaje al extranjero, Exteriores recomienda registrar los datos en el 'Registro de Viajeros' informático de este ministerio, para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia o necesidad. También puede hacerlo descargándose la app gratuita para dispositivos iOS y Android.

Este sistema permite a quienes viajen al extranjero facilitar todos sus datos personales, los datos de su viaje, como el país de destino, lugares que va a visitar y en los que se va a alojar, y los de los familiares que tienen previsto acompañarle, así como los de las personas a las que habría que contactar en caso de emergencia.

Ello permitirá a la Unidad de Emergencia Consular, en caso de crisis, disponer en todo momento de listados actualizados de las personas que se encuentran de forma transitoria en el país o región afectada por la misma, facilitando la puesta en contacto con los viajeros y su asistencia en caso de necesidad.

El valor del pasaporte español

El pasaporte español es el más valioso del mundo con una puntuación de 90,36 sobre 100. Esta nota se fundamenta en la capacidad de los ciudadanos españoles para viajar sin pasaporte a 43 países y a otros 106 sin necesidad de obtener un visado.

Ocupando el segundo lugar en este índice se encuentra el pasaporte de Singapur, seguido por los de Alemania, Italia y Francia. Alemania, con una puntuación de 90,26 sobre 100, destaca como el segundo Estado europeo con un pasaporte robusto, permitiendo acceso sin visado a 106 países y con requisitos adicionales para otros destinos, según la información proporcionada por VisaGuide.