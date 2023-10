Pedro Sánchez reivindica que la "memoria es una cuestión de Estado: "No concierne a ninguna ideología en particular"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido que la "memoria democrática" es "una cuestión de Estado", en el acto de homenaje a una veintena de víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Esta ocasión es la segunda que se realiza el "Día de recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura" y el líder del Ejecutivo ha defendido la continuidad en el tiempo del mismo. "La memoria democrática es una cuestión de Estado, la Ley de Memoria Democrática es una ley de Estado que no concierne a una ideología en particular, por eso es incomprensible que algunos no lo sientan como propio", ha lanzado Sánchez durante su discurso.

El presidente del Gobierno ha entregado las 18 declaraciones de reparación y reconocimiento junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Al acto, ha acudido familiares de las víctimas, asociaciones de memoria y la mayoría de los ministros del Gobierno, como las vicepresidentas, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, o los ministros María Jesús Montero, Miquel Iceta, Isabel Rodríguez e Ione Belarra, entre otros.

El también secretario general del PSOE ha honrado la memoria de las víctimas de la guerra civil y ha tenido palabras para las que todavía no han sido exhumadas., objetivo que se marca el actual Gobierno, según el compromiso verbalizado por el propio Pedro Sánchez. "Que nadie se atreva a decir que no merece la pena seguir escarbando en la tierra para rescatar la memoria olvidada", ha lanzado el presidente del Gobierno.

El acto comenzó con una interpretación de la cantante Rozalen, algo que repitió para clausurarlo junto al cantautor Joan Manuel Serrat. "Es un día sumamente emocionante, hago mías las palabras del presidente", reivindicó el cantante catalán para después interpretar "Para la Libertad"