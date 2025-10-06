Peinado pide a Amazon los datos del mail de Begoña Gómez al que no pudo acceder la UCM

El instructor del "caso Begoña Gómez" pide a Amazon toda la información sobre la página web de la cátedra extraordinaria a la que está vinculada una cuenta de correo electrónico a la que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dijo no tener acceso.

El juez Juan Carlos Peinado ha podido comprobar que el alojamiento del dominio (transformatsc.org) lo prestó esta compañía y, por tanto, le reclama ya una serie de documentación sobre el sitio web.

El magistrado quiere saber el "nombre y la dirección completa del cliente" que registró y tituló esta página vinculada a uno de los másteres que ofrecía la mujer del presidente del Gobierno . Se trata del que tiene el mismo nombre que la cátedra, el extinto máster propio universitario en Transformación Social Competitiva.

Amazon tendrá que contestar a este oficio judicial con datos sobre "el precio del servicio, con detalle de la facturación y de los medios de pago (cuenta bancaria, tarjeta, fechas de pagos, importes, datos del pagador".

Así como con el "correo electrónico" con el que se registró la cuenta del cliente que dio de alta la página de la cátedra y "cualesquiera datos de contacto aportados". El titular del Juzgado de Instrucción número 41 considera también de interés saber la "fecha de inicio del servicio", los "detalles" de en qué consistió y "si ya no estuviera en vigor, feca exacta" de su extinción.

