Ana Redondo admite que los fallos en las pulseras podrían haber propiciado excarcelaciones de los agresores

La ministra de Igualdad Ana Redondo, que ha sido reprobada por el Congreso de los Diputados en varias ocasiones, ha admitido que se han podido producir sentencias para potenciar las excarcelaciones de delincuentes acusados de violencia contra sus parejas debido a los fallos el sistema de pulseras.

En este sentido, ante los micrófonos de RNE, la responsable de la cartera de Igualdad ha reconocido los problemas del sistema Cometa en el momento de realizar la migración y ha expresado que ha pedido todas las resoluciones judiciales relacionadas para estudiar de manera detenida si las víctimas han podido sufrir agresiones debido a los fallos de las pulseras.

"La tecnología no es perfecta y no tenemos sistemas infalibles y se pueden producir varios fallos que hemos tu tutorizado para que se generasen los menos problemas posibles... Es verdad que a fecha de hoy yo no conozco las sentencias que hayan supuesto excarcelaciones de violadores, no las tengo sobre mi mesa y no descartó que se hayan producido", ha espetado.

Fuera de los problemas en las pulseras que ha negado hasta la fecha y ha tenido que matizar con el paso del tiempo, la ministra de Igualdad, ha denunciado que se ha generado un "clima de miedo y ansiedad que no se corresponde con la realidad". En este sentido, ha recalcado que los fallos de precisión o los problemas de cobertura se darán con todos los sistemas promovidos en el Ministerio de Igualdad, independientemente de la empresa proveedora y de los responsables de la contratación

Redondo critica la actuación de la Fiscalía

Para cerrar su intervención en la que ha valorado el blindaje del aborto en la Constitución para el que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios, la ministra de Igualdad ha señalado que reclamó las sentencias hace más de diez y días y que no se encuentran en su mesa. De la misma manera, ha cargado contra el fiscal general del Estado por la rectificación de la Memoria Anual de la Fiscalía. "No deben de ser tan numerosas como apuntaba la Memoria de la Fiscalía, que tuvo que corregirse en apenas 24 horas", ha sentenciado.

Respecto a su reprobación, la ministra no ha valorado la decisión de sus compañeros en el Parlamento y no ha expresado declaraciones sobre una posible dimisión.