El PP planta a Albares en la reunión con eurodiputados españoles en Estrasburgo

A solo 70 días para que España asuma por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, el Gobierno continúa sin definir el proyecto y las líneas maestras que marcarán su gestión desde el 1 de julio hasta finales de año. Es más, a un mes y medio, el principal partido de la oposición está molesto ante la negativa, dicen, de que el presidente, Pedro Sánchez, evite reunirse con el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para tratar los principales temas de cara a tan importante cita. De hecho, los eurodiputados del PP plantaron ayer al jefe de la diplomacia española que viajó hasta Estrasburgo.

Cuándo se conoció la invitación del ministro, la jefa de filas de los populares españoles, Dolors Montserrat, decidió enviar el pasado viernes una carta en la que ponía condiciones a este encuentro. «Nos encantará pues conocer su planteamiento cuando su propuesta haya sido tratada en una reunión previa entre el presidente del Gobierno y el presidente del principal partido de la oposición. A efectos de cuadrar agendas, quedamos pendientes de que nos comuniquen cuando tienen previsto mantener ese encuentro y nosotros estaremos disponibles para reunirnos posteriormente», recalcaba la exministra de Sanidad en su texto.

Al no haber recibido respuesta, los populares han decidido no asistir a la reunión. Montserrat ha definido como una «anomalía democrática» que el principal partido de la oposición no tenga conocimiento de las prioridades del Gobierno y el presidente del Gobierno no se haya entrevistado con Alberto Núñez Feijóo. «La presidencia española de la Unión Europea no es propiedad de ningún gobierno, tampoco lo es del Gobierno de Sánchez. Nos pertenece a todos los españoles y es prioridad de toda España», aseguró la eurodiputada española en una declaraciones. «Vemos a un Gobierno que prefiere sentarse y reunirse con Bildu que con el Partido Popular, un partido mayoritario que apoyan los españoles y un partido mayoritario aquí en la Unión Europea».

Según la jefa de filas de los españoles, este análisis es compartido dentro de las instituciones europeas ya que «nos están preguntando que cómo puede ser que el Partido Popular no sepa absolutamente nada de cuáles serán los objetivos y los ejes primordiales de esta presidencia. No ha pasado en ningún país cuándos se comparte una presidencia porque una presidencia no pertenece a un gobierno sino a todo un país y nosotros queremos aportar porque nosotros somos europeístas, partido de Estado».

Horas antes, desde Madrid, Albares reconoció que el Gobierno aún no han definido las que serán las prioridades de su presidencia aún que sí las «líneas generales» de la misma. No en vano, costará 145 millones de euros, un gasto consignado en los presupuestos de los distintos ministerios para el próximo año. Esta cifra es un 50% superior a los 97 millones que costó la presidencia europea de José Luis Rodríguez Zapatero y el triple que los 48 millones de José María Aznar.

Durante la inauguración del Foro de la Sociedad Civil esgrimió que «es todavía pronto para tener unas prioridades definidas», al tiempo que justificó este retraso en que normalmente en general las presidencias de turno lo que hacen es trasladarlas «unas semanas antes, mucho más en este contexto tan complejo y volátil donde todo cambia tan rápido». El ministro se refirió a cuestiones como la covid o la respuesta conjunta de los países europeos a la agresión rusa de Ucrania. Dos aspecto con los que la UE se ha puesto a prueba y ha aprobado con nota gracias a la respuesta conjunta de los 27.

El Gobierno está dispuesto a aprovechar la visibilidad que le otorga esta Presidencia, que coincidirá además con la campaña electoral y las elecciones generales de diciembre. De hecho, con este fin se creó en noviembre de 2021 la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea, que se está encargando de la organización y los trabajos derivados de este cometido. De hecho, Albares insistió en la importancia de esta cita que calificó como «proyecto país» como lo fue la Cumbre de la OTAN que se celebró en verano del año pasado y sirvió para trazar el concepto estratégico de la Alianza. Es por ello, que el ministro abogó por «involucrar a todos los actores de la vida política española». Y con ese objetivo se inauguró en Madrid el foro.

Ahí es donde se enmarca, ha dicho, el foro que ha inaugurado así como los contactos que quiere contar representantes de sindicatos, organizaciones empresariales, ONG y otros grupos del mundo de la cultura, la ciencia o el deporte para debatir sobre Europa. También estuvo presente la vicepresidenta de la Comisión Europea para Asuntos de Democracia y Demografía, Dubravka Suica, quien destacó que iniciativas como esta o como la de una próxima página web dirigida a los ciudadanos son necesarias para «romper la burbuja de Bruselas».