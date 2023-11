El PNV lanza su aviso a Sánchez: "La mayoría de los compromisos tienen una fecha máxima de cumplimiento"

El PNV está tratando de mantener equilibrios para evitar quedar muy ligado al PSOE ya que eso puede costarle caro en las próximas elecciones vascas. Por ello, Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, ha querido equiparar a derecha e izquierda al recordar que ha habido dos protestas en torno al Congreso protagonizadas por ambas sensibilidades ideológicas y que populares y socialistas sí se pusieron de acuerdo para desbancar al PNV del gobierno vasco. Sin embargo, por mucha equiparación que trate de hacer, Esteban se ha decantado claramente por el PSOE ya que va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, aunque también ha querido lanzarle un aviso: "La mayoría de los compromisos tienen una fecha máxima de cumplimiento".

Lo cierto es que los nacionalistas vascos han sufrido muchos incumplimientos durante la pasada legislatura y, en esta ocasión, aspiran a que eso no ocurra. "Usted ha adquirido con el PNV una serie de compromisos. La mayoría de ellos tienen una fecha máxima de cumplimiento. No se le pide nada que no posibilitan las leyes. Nada que no sea posible con voluntad política", ha afirmado Esteban, quien ha recordado que "es necesario" que se "implique" Sánchez personalmente para desbloquear las transferencias de competencias. "De ahí la creación de la comisión bilateral en la que ambas presidencias, la vasca y la española, deben comparecer periódicamente", ha afirmado.

Esteban también se ha dirigido al PP y a Alberto Núñez Feijóo, en un momento en que las relaciones pasan por horas bajas porque rivalizan por el espacio político del centroderecha en el País Vasco. En este sentido, el portavoz de los nacionalistas vascos ha avisado que "algún día" revelará lo que llegó a ofrecer el PP al PNV para apoyar la investidura de Feijóo, en respuesta a las críticas de los populares por las cesiones de Sánchez a los independentistas. Asimismo, le ha vuelto a recordar que las relaciones son inviables mientras esté Vox por medio: "A ver si diciéndoselo con una rima consonante y otra asonante consigo que lo entienda, como hacía con Mariano. Alberto, tu tractor Tiene gripado el motor Por usar aceite VOX", ha dicho, dirigiéndose a Feijóo.