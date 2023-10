El PNV rechaza acudir a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor

El PNV ha anunciado este jueves su rechazo a acudir a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor del próximo martes 31 de octubre. Los nacionalistas vascos se han hecho esperar para tomar una decisión y, finalmente, siguen la senda de Junts, ERC y Bildu, que también han rechazado asistir. Lo cierto es que el partido de Andoni Ortuzar suele hacer equilibrios con las cuestiones de la Casa Real porque sí acude a las rondas de consulta del Rey Felipe VI (a diferencia de Junts, ERC o Bildu, que no acuden), pero luego también da plantón a actos de la Monarquía como la jura de la Constitución y trata de abanderar iniciativas en el Congreso como la supresión de la inviolabilidad del Rey.

En este caso, el PNV ha aducido que no acudirá a la jura de la Constitución porque "considera que lo único que se pretende trasmitir con esta ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco". Además, los nacionalistas vascos rechazan el formato del acto porque no comparten "el empeño de convertir, con los desfiles, un acto teóricamente civil en una especie de exhibición cívico-militar". Según exponen los de Ortuzar, la jura de la Constitución es un "acto que tiene más de evento social, al estilo del que se organiza el 12 de octubre y en el que nunca ha participado, que de acto parlamentario propiamente dicho".

De esta manera, Junts (7), ERC (7), Bildu (6) y PNV (5), que representan 25 escaños de los 350 que tiene el Congreso y que son socios imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez, han anunciado su rechazo a asistir al acto de la jura de la Constitución. Si bien, también es cierto que hay diferentes acentos en los cuatro partidos porque el PNV suele evitar hacer excesivo ruido con sus plantones a la Casa Real, mientras que ERC o Bildu suelen aprovechar para ir más allá y desgastar al máximo a la Monarquía.

Además de esos cuatro partidos, Sumar también dará plantón a medias al acto: tal y como avanzó LA RAZÓN, el grupo parlamentario "delega su representación en el acto en sus cargos institucionales". Es decir, acudirán solo la Presidenta del Grupo Parlamentario y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz; los miembros de la Mesa, Esther Gil de Reboleño y Gerardo Pisarello; y la portavoz, Marta Lois. El resto de diputados (27) no acudirán.