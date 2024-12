Podemos amenaza con tumbar la ley de Justicia por la enmienda "antiokupa" del PNV

Podemos puede dar un golpe al Gobierno este mismo jueves: amenaza con tumbar la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia porque se ha colado una enmienda "antiokupa" del PNV, que los morados consideran que "agiliza" los desahucios. Así lo ha explicado este martes el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien ha dicho que se produce una "legalización de los desahucios exprés" con la enmienda del PNV. Fuentes de los nacionalistas vascos acusan a Podemos de "tratar de confundir a la ciudadanía".

En concreto, el núcleo del conflicto está en una enmienda que modifica el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los juicios en caso de los delitos de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal y de los delitos de usurpación del artículo 245 del Código Penal. Esas enmiendas se colaron en el Pleno del Congreso por error de Esquerra y Bildu, que las apoyaron, y la ley vuelve del Senado con un veto, por lo que este jueves se deberá de volver a votar el conjunto de la iniciativa en la Cámara Baja. Y ahí es donde Podemos tiene la capacidad de tumbar la ley. Ahora mismo, el grupo que comanda Ione Belarra se encuentra en la abstención, suficiente para que la ley no salga adelante.

En todo caso, desde el PNV se defienden ante Podemos. "La enmienda del PNV en la Ley de Eficiencia de la Justicia va sobre okupación, no sobre desahucios. No va de echar a la gente de su casa: va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la okupa. Delitos de allanamiento de morada y de usurpación", señalan fuentes de los nacionalistas vascos, que añaden: "Podemos y Bildu apoyan la okupación; el PNV, no".

Sánchez Serna ha urgido al Gobierno a mantener la prohibición de desahucios a familias vulnerables, en el marco del decreto para extender varias de las medidas del denominado escudo social por los efectos socioeconómicos de la guerra de Ucrania. Al respecto, ha desgranado que suprimir esta medida sería "muy grave" y que el criterio de su formación es hacerla "estructural" y no esperar una nueva prórroga de los decretos.