Podemos denuncia que el embargo de armas a Israel "es fake" y que los barcos siguen pasando

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido este martes que el embargo de armas a Israel es "fake" y que por España siguen pasando barcos con material armamentístico rumbo al país hebreo. Así se ha expresado este miércoles, durante el debate para convalidar el real decreto que establece dicho embargo.

"España ha permitido que decenas de barcos cargados con armas pasen por sus puertos en estos dos años de genocidio y, desde que el embargo fake fue aprobado hace menos de un mes, han pasado cuatro barcos más", ha asegurado Belarra.

La líder morada se refiere a una investigación de la Red Estatal contra la Ocupación de Palestina, la organizadora de la mayoría de protestas propalestinas de este fin de semana. Según ha publicado la entidad, han identificado a cuatro buques con armas que han parado en España.

"Señorías del PSOE, dejen de hacer electoralismo barato con un tema tan grave", ha pedido Belarra, que ha asegurado haber sentido "vergüenza ajena" después de que el Gobierno enviara una fragata para proteger a la flotilla propalestina y que "se dio la vuelta cuando más la necesitaban".

"En estos años, el Gobierno de España no ha dejado de comprarle y venderle armas a Israel en ningún momento. Hemos tenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia, con decenas de contratos públicos que, con el embargo aprobado, siguen sin cancelarse", ha añadido.

Belarra ha participado en estos términos en el debate del embargo, aunque no ha desvelado el sentido de su voto. De Podemos depende que el embargo siga en vigor o decaiga. La votación tendrá lugar mañana, ya que el Congreso la ha pospuesto para que no coincida este martes, con el segundo aniversario de la matanza de Hamás del 7-O.