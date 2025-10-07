La Audiencia de Madrid apoya a Errejón: se negó al volcado de su móvil como "estrategia de defensa"

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza investigar a Íñigo Errejón por un delito de desobediencia después de que se negase a facilitar teléfono móvil al juzgado para el volcado de sus conversaciones con Elisa Mouliaá.

En un último auto, al que tenido acceso LA RAZÓN, los magistrados madrileños resuelven que el expolítico, al estar imputado por la presunta agresión sexual a la actriz, tiene derecho a "no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable". Lo que "alcanza también cualquier actuación del investigo que pudiera incriminarle en el proceso".

Entre ellas, incluyen el que Errejón en ningún caso está obligado a colaborar con una "actividad probatoria" como entregar su dispositivo al juez que le investiga para revelar los mensajes que cruzó con la actriz tras la noche de autos. Se enmarca "en su estrategia de defensa que no puede generar reproche penal alguno".

Así, la Sección 23 ha respaldado al instructor del caso, que ya había rechazado que hubiese razones para investigar al que fuera portavoz parlamentario de Sumar por esta negativa. Un paso que le había reclamado dar la acusación popular, que ejerce Jorge Piedrafita, en nombre de la Asociación Defensa Integral Víctima Delito Especializado (Adive).

*Estamos ampliando*