La Policía registra varios despachos oficiales en Melilla por la compra de votos por correo el 28M

Agentes de la Policía Nacional registran este viernes dependencias del Palacio de la Asamblea de Melilla, que alberga la corporación municipal, en una operación relacionada con la presunta trama de compra de votos por correo en las elecciones municipales del pasado mayo

El caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, está vinculado a la detención de una decena de personas por presunto fraude electoral. Entre los arrestados estaba el yerno del líder de CPM (Mustafá Aberchán), una persona conocida como Abdul Lobo, según distintas fuentes, y el número 3 de las listas de CPM, Mohamed Ahmed Al-lal.

Mohamed Ahmed Al-lal fue consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana en el gobierno melillense y viceconsejero de Nuevas Tecnologías. Según las mismas fuentes, esta persona fue la contrató el polémico concierto de Morad que costó 207.000 euros y que trajo aparejados 18 contratos menores, según denunció el Partido Popular. También, el concierto no menos controvertido de Kiko y Shara que costó 56.200 euros, pero no se le dio publicidad desde la Ciudad Autónoma, ni siquiera desde sus redes sociales y no fue nadie. En ese momento corrió por WhatsApp un audio de Kiko explicando que ellos habían cobrado 7.000 euros por actuar en un barrio de la periferia de Melilla (Las Palmeras) y que el resto del dinero (hasta 80.000 euros) se lo llevaron los organizadores. Luego matizó sus palabras y dijo que aparte del caché de 7.000 euros, les pagaron hotel y estancia en Melilla y que las cosas no eran como le habían contado.

Entre los arrestados, algunos en la conflictiva Cañada de Hidun (yihadismo, tráfico de drogas), podría haber individuos relacionados con la venta del hachís al menudeo. La mayoría son de origen melillense aunque hay algún marroquí. Se tratase trata de delincuentes comunes conocidos por la Policía Nacional, según medios de la Ciudad Autónoma. Entre los 10 registros, se ha realizado uno la carretera de Farhana, en concreto en un estudio de grabación.

La operación se inició con la desarticulación de una presunta trama de captación de voto por correo a cambio de dinero, lo que, de no detectarse, podría haber puesto en riesgo la limpieza de las elecciones. Las diligencias de investigación tratan de determinar la conexión con algún partido político local.

Según datos del Ministerio del Interior, el proceso para pedir el voto por correo en Melilla finalizó con 11.707 solicitudes registradas, validándose 2.572 votos, lo que representa el 22% del total.