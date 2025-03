El PP se pone en pie de guerra contra el ninguneo de Sánchez al Parlamento

El PP entiende que el Gobierno "escapa" de la democracia y que el presidente Pedro Sánchez busca blindarse en el poder. Es una convicción que quedó instalada en Sevilla este fin de semana donde los principales portavoces del partido denunciaron la "autocracia" del Ejecutivo. Más después de que Pedro Sánchez haya renunciado a presentar Presupuestos Generales del Estado para 2025 y que evite llevar a votación en el Congreso su plan de Defensa.

En el PP acusan a los socialistas de buscar "nigunear" al Parlamento ante su propia debilidad y tienen la sensación

Así, ante "un poder ejecutivo que escapa del legislativo", desde el PP se conjuran en su XXVII Interparlamentaria en Sevilla para ser un muro de contención y, aventuran que Sánchez elude el control parlamentario porque es sabedor de su debilidad. Así, ahora, ante el "ninguneo" que denuncian desde el Congreso, el portavoz Miguel Tellado y la secretaria general, Cuca Gamarra, y la portavoz en el Senado, Alicia García, avisan de que a partir de ahora será "la cámara de la tortura" para Sánchez.

Durante la interparlamentaria del PP, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, denunció en una mesa redonda sobre el parlamentarismo que Sánchez quiere "impedir la alternancia política" y "desertar del constitucionalismo". Ante eso, aseguró que su partido busca "blindar la democracia frente a la amenaza" que representa el presidente del Gobierno.

Acusan los populares al PSOE de buscar "artimañas" para escapar "del control" de los diputados y senadores y de "congelar" sine die "con trampas burdas" las leyes que el PP aprueba en el Senado -hasta 25- y que hoy podrían superar con una mayoría parlamentaria el filtro del Congreso. Es por eso que, ante esta "degradación" del parlamentarismo, el PP ha decidido plantar cara al Gobierno. Una de las formas, será la de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso y el Gobierno al ver "inconstitucional" que la mesa del Congreso haya vetado unas enmiendas que ya había aprobado el Senado sobre la ley de desperdicios alimenticios. Al conflicto de atribuciones, el PP presentará en el TC también un recurso de ampar y otro de inconstitucionalidad por parte de los diputados y senadores que dicen haberse sentido "hurtados" por parte de la mesa del Congreso de sus labores como parlamentarios. Este sería el paso previo a ir a Europa.

No será la única forma con la que el PP se pondrá en pie de guerra contra el Gobierno. Ante la evidencia de que el Ejecutivo no presentará los Presupuesto Generales del Estado en el Congreso, los populares han registrado una proposición no de ley en el Congreso para instrar al Gobierno a que presente las cuentas públicas antes del mes de junio. Con esta iniciativa, el PP pretende que los socios se retraten y confirmen si siguen apoyando o no al Ejecutivo.