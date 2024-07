Populismo y relato

La política estaba vinculada a la gestión de los programas electorales, pero con la llegada del populismo esto se ha acabado. Es irrelevante que uno prometa no pactar con Bildu, no aprobar la amnistía o defender la igualdad porque es irrelevante su cumplimiento.

Señoras y señores, se ha impuesto el relato. No es un relato razonado porque la sociedad no está para razones. ¡Qué pereza buscar argumentos o tener una conclusión propia! Si ya te lo dan todo hecho.

Canarias está desbordada con la acogida de menores extranjeros no acompañados, tienen el 42 por ciento del total de España. ¿Quién tiene la competencia en migración? El Gobierno. ¿Qué va a hacer el competente? El derecho internacional y los convenios generales de derechos humanitarios impiden echar a menores.

Crear un relato que responsabilice a la derecha. Mira por donde no es un problema de protección de fronteras. Los menores aparecen de la nada en Canarias: caminando por la vida. Es un problema de la ultraderecha homófoba, es un problema de Vox y del PP que, curiosamente, ya están atendiendo en las comunidades que gobiernan conjuntamente a 1.500 menas.

Vox, no sé si por miopía, maldad, problemas de identificación ideológica o pérdida de relato, tras la irrupción de Alvise, amenaza con romper los gobiernos de las comunidades que comparte con el PP si aceptan menas. Un relato, otro relato y más relatos, cada cual más absurdo e infumable. Es una guerra de creadores de relatos. A ver quién insulta más alto y quién enfanga con más fango.

La migración es un problema de Estado, no de relato. Es un problema de gestión de fronteras, no de relato. Es un problema de integración, no de relato. Solo he escuchado a una persona hablar de Estado, a Feijóo. Qué hartura de relatos y creadores de relatos. Qué hartura de populismo.