Portugal rechaza conceder el asilo a inmigrantes ilegales marroquíes llegados a sus costas

Las autoridades portuguesas han rechazado 34 de las 38 solicitudes de asilo presentadas por inmigrantes marroquíes que llegaron a la costa del Algarve a bordo de una embarcación de madera. La Agencia Portuguesa de Inmigración y Asilo consideró infundadas las justificaciones presentadas por los solicitantes —ya sean políticas, económicas o relacionadas con la orientación sexual—, mientras que cuatro casos de menores no acompañados siguen en revisión.

El grupo estaba formado por 25 hombres, seis mujeres y siete menores, quienes presentaron solicitudes de protección internacional a su llegada. Se les informó de las decisiones de rechazo y se les dio un plazo de diez días para presentar recursos legales ante las autoridades competentes.

Finalmente, un juez del Tribunal de Silves ordenó la deportación de los migrantes y su internamiento en centros de alojamiento temporal en Oporto y Faro, a la espera de que se ejecutara la expulsión forzosa, a menos que decidieran regresar voluntariamente dentro del plazo legal de no más de 60 días.

La embarcación que transportaba a los inmigrantes marroquíes atracó en la playa de Boca do Rio, en la localidad de Burgao, distrito de Vila do Bispo, donde las autoridades de seguridad intervinieron de inmediato para trasladarlos a centros de alojamiento designados para estos casos.