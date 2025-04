El precedente al contrato de las balas: ni Iglesias ni Díaz protestaron por destinar 12 millones a armas israelíes

El contrato “de las balas” es la última polémica que ha desembocado en una severa crisis dentro del Gobierno de coalición. La amenaza de IU de romper con el Gobierno tras conocer que Interior había incumplido su palabra al formalizar un contrato de munición a Israel por seis millones de euros a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A para el suministro de 15 millones de balas obligó a Pedro Sánchez a dar marcha atrás y rescindir el contrato.

No es la primera vez, sin embargo, que el Gobierno realiza compras de armas a Israel y que el ala minoritaria en el Gobierno, primero encabezado por Unidas Podemos y ahora por Sumar, lo permite. Desde 2020 hasta 2024, concretamente, 11,8 millones de euros fueron destinados por el Ejecutivo de izquierdas a las empresas israelíes Guardian Homeland Security S.A, Emtam- Karmiel Ltd. y Source Vagabond Systema Ltd con el objetivo de comprar balas y pistolas.

2,9 millones para las defectuosas pistolas Ramon

El mayor contrato que ha permitido la izquierda a Interior, en cuanto a balas y pistolas dirigidas a la Guardia Civil, se trata de hasta 5,9 millones para adquirir 5.798 fusiles MZ4P en 2022. Un año antes, un contrato de 2,9 millones para comprar 3.072 pistolas Ramon. Una adquisición no exenta de polémica puesto que estas armas presentan deficiencias, según el servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil. De hecho, las armas, una copia de la pistola tradicional “Glock”, tuvieron que ser modificadas al poco de repartirse a la Benemérita debido a los encasquillamientos que sufría. Según las investigaciones del Instituto Armado, precisamente, las balas israelís son las únicas que pasan los test para el correcto funcionamiento de las armas de la Guardia Civil.

Las compras más recientes, según una respuesta parlamentaria del Gobierno al PP en este mes de abril, se trata de 471 chalecos antibala de uso interno femeninos, por un valor de 169.263,2 euros o 90.000 fundas antihurto por 1,8 millones y 356 juegos de placas balísticas de nivel IV que costaron 249.856 euros.

El Ejecutivo de coalición de izquierdas –con Unidas Podemos o Sumar- también ha dado el visto bueno a, entre otros, 1010 dispositivos individuales multifunción por 72.031,3 euros o a 201 miras punto rojo MEMPRO M540 por 131.090 euros, entre otras.

Es solo una parte, puesto que contando los contrados de Defensa, dos de Interior y de Transportes, España ha adjudicado un total de 46 contratos por más de 1.000 millones de euros a la industria militar israelí desde el inicio de la guerra de Gaza.