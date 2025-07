El PSOE arremete contra Carlos Mazón y pone en duda sus estudios tras la dimisión de Noelia Núñez

Nada más conocer la dimisión de Noelia Núñez, el PSOE ha aumentado la tensión en torno y ha arremetido contra Carlos Mazón, después de que el diputado socialista, José Muñoz, haya presentado esta mañana un registro en la sesión plenaria con el que acusaba al presidente valenciano de no estar registrado como abogado.

A raíz de la descripción de Mazón en su cuenta de X, en la que se define como abogado, Muñoz ha presentado un documento de la Abogacía del Estado, en el que no aparece el nombre de Carlos Mazón y ha pedido que suba al estrado a acreditar su licenciatura, asegurando que tiene dos opciones.

" Sí lo acredita, yo no digo nada más, si usted reconoce que no es abogado no diré nada más, pero si no vamos a elevar un requerimiento al Consejo de la Abogacía para que persiga los hechos", ha apostillado ante las reclamas de orden de la presidenta de la Cámara.

En este sentido, el PSOE, que ha esperado a la dimisión de Núñez, ha compartido el video en sus redes sociales, en las que no admiten la interacción de los usuarios, y ha pedido a Carlos Mazón que otorgue una respuesta. "Sr. Mazón, está tardando en contestar a la pregunta. Si dice usted que es abogado, ¿por qué no figura registrado como tal?".

Por el momento, Carlos Mazón, quien ha realizado una licenciatura especializada en Derecho, no ha valorado las acusaciones promovidas desde las filas socialistas.