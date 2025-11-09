Puigdemont intuye elecciones y se defiende: "Junts no ha ido a Madrid a hacer amigos"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha denunciado este domingo que él y su formación están siendo objetivo de una "maquinaria de propaganda socialista" que "se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral". Por sus declaraciones, pareciera que el expresident catalán intuye que Pedro Sánchez planea convocar elecciones, algo que el Gobierno niega tajantemente.

"Basta con ver con qué intensidad y con qué fruición llenan de críticas desmesuradas las redes y los medios afines, gente que hace cuatro días alababa el sentido de Estado por haber hecho presidente a Pedro Sánchez", ha publicado Puigdemont en la red social X.

Se refiere a las críticas que está recibiendo Junts después de haber roto con el PSOE y de haber anunciado, esta semana, que vetará todas las iniciativas del Gobierno en el Congreso. Esa situación, de cumplirse, llevará a un bloqueo del Legislativo sin precedentes, pero Sánchez sigue empeñado en que no va a convocar elecciones.

A pesar de las críticas, Puigdemont dice que no se "despista" y que "en Madrid nunca hemos ido a hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes". Esa frase es un dardo directo tanto al PSC como a ERC.

"Hemos ido a defender intereses nacionales, en todos los ámbitos: desde el económico hasta el lingüístico, el social o el deportivo", ha dicho. "Si en esta defensa se avienen los partidos españoles, ya hemos probado que éramos capaces de poner acuerdos ambiciosos, la oportunidad de demostrarlo ya se la dimos", ha añadido.

"Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos", ha apuntalado, criticando que el Gobierno no cumple lo pactado con Junts.