¿Por qué se debate la amnistía este jueves en el Senado? ¿Por qué participan los presidentes autonómicos?

¿Para qué sirve la Comisión General de las Comunidades Autónomas?

Es una Comisión permanente legislativa que solo está en el Senado y sirve para abordar temas de carácter territorial: se encuentra regulada en los artículo 55 y 56 del Reglamento de la Cámara Alta y está prevista que se convoque, como mínimo, una vez al año con una sesión «cuyo único punto del orden del día será dedicado a efectuar un balance de la situación del Estado de las Autonomías».

¿Por qué se ha convocado ahora?

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, tiene fuerza suficiente para convocarla pese al rechazo y las críticas del PSOE. Los populares convocan ahora esta sesión para tratar un tema de actualidad como son las negociaciones del PSOE con los independentistas, lo que puede traducirse en cesiones territoriales: la amnistía es, sin duda, el principal elemento a debate, aunque el referéndum también copará focos pese a que los socialistas niegan que vayan a aceptarlo. Además, los independentistas catalanes exigen cesiones en materia de financiación (acabar con el supuesto «déficit fiscal») o ferroviarias (con el traspaso de Cercanías).

¿Cuál es el orden del día de la sesión?

El orden del día cuenta con único punto, que es el debate sobre un tema: «La aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las comunidades autónomas». Con este tema, el PP busca debatir sobre la amnistía que está negociando el PSOE con los independentistas, ya que, a juicio de los populares, la medida de gracia chocaría de plano contra la igualdad de todos los españoles porque permitiría eximir de responsabilidades penales a políticos y activistas independentistas. La sesión, por tanto, consistirá en un debate que permitirá a todos los presidentes autonómicos posicionarse sobre la amnistía.

¿Cómo se desarrollará el debate?

En el debate puede intervenir el Gobierno sin límite de tiempo y los representantes de las comunidades autónomas por un margen de tiempo de 10 minutos. A partir de ahí, tienen un tiempo de cinco minutos para intervenir los senadores que lo pidan y habrá otros 10 minutos para los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

¿Quién participa en el debate?

El Gobierno no formará parte del debate, salvo cambio de última hora: desde las filas socialistas aducen que Moncloa no ha recibido ninguna invitación del Senado para acudir. En todo caso, no acudirá ningún representante del Gobierno, pero tampoco ninguno de los tres presidentes autonómicos que tiene ahora el PSOE: María Chivite (Navarra); Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias). Sí acudirán los 13 presidentes autonómicos del PP, que intervendrán por el siguiente orden: Alfonso Rueda (Galicia), Juan Manuel Moreno (Andalucía), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Gonzalo Capellán (La Rioja), Fernando López Miras (Murcia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón); María Guardiola (Extremadura), Margarita Prohens (Baleares), Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Juan Jesús Vives (Ceuta) y Juan José Imbroda (Melilla). Todos ellos intervienen por orden de fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía, por lo que antes que todos ellos tomará la palabra el presidente de la Generalitat Pere Aragonès, que será el primero en hablar. Aragonès es la gran sorpresa de la jornada, ya que el lehendakari Íñigo Urkullu ha rechazado asistir. Tampoco asistirá el presidente de Canaris Fernando Clavijo (Coalición Canaria), pero delega en su vicepresidente Manuel Domínguez (PP) porque él tiene mañana una reunión con el ministro José Luis Escrivá para abordar los problemas migratorios.

¿A qué hora empieza el debate?

La sesión parlamentaria comenzará a las 11 horas, con la intervención del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

¿Por qué ha tomado tanto peso el Senado en esta legislatura?

Las Cortes Generales están formadas por Congreso y Senado y la tramitación legislativa pasa por ambas cámaras. En este sentido, en el Congreso, el PSOE está tratando de articular una mayoría para poder gobernar, pero en el Senado lo tiene imposible porque el PP tiene mayoría absoluta. Por tanto, las leyes del Gobierno, cuando pasen por la Cámara Alta, se pueden encontrar con un muro: en este sentido, normas como la que se prevé de la amnistía tendrán obstáculos. No obstante, también es verdad que la capacidad de los populares de frenar leyes en el Senado es limitada porque las normas tan solo pueden estar un máximo de dos meses en tramitación en la Cámara Alta: es decir, tienen un tiempo reglamentado y tampoco pueden ser tumbadas.

¿Cuál es la distribución de escaños que hay actualmente en la Cámara Alta?

El PP cuenta con mayoría absoluta y con 143 de los 264 senadores que hay en el Senado (es decir, la mayoría absoluta está en 132 escaños). El PSOE tiene 88 mientras que Esquerra tiene seis y Bildu, cinco. El PNV tiene cinco y Junts, tres, igual que Vox. A partir de ahí, el resto de partidos cuentan con tan solo un senador: UPN, Compromís, Coalición Canaria, Geroa Bai o Más Madrid.