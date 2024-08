Quién es Dani Esteve, el líder de Desokupa

La polémica se desató ayer cuando la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica García, anunció en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que había firmado un acuerdo con la empresa Desokupa, liderada por Daniel Esteve, para formar a 30.000 policías nacionales en defensa personal.

El acuerdo no sentó nada bien al resto de sindicatos policiales, ni tampoco al Ministerio del Interior, que ya ha dado un paso al frente para clamar contra este acuerdo y dejar claro que esa formación "no es homologable ni baremable y no cuenta con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía". Sin embargo, por el momento el adiestramiento sigue adelante, pese a que el ministro Marlaska ya está estudiando cómo impugnar el acuerdo, pues quiere asegurar si el convenio "conclulca los valores democráticos", ya que la empresa líder en desokupación ha sido cuestionada en diversas ocasiones por presuntas prácticas abusivas.

A estas críticas contra el acuerdo también se ha sumado el partido político Sumar, desde donde han insistido en que no pararán "hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado", a la vez que han exigido la ilegalización de la plataforma antiokupas, amparándose en el artículo 22 de la Constitución Española.

Quién es Dani Esteve, el dueño y líder de Desokupa

Daniel Esteve Martínez nació en Barcelona en 1970, y es el líder de la empresa Desokupa desde su fundación, que fundó tras ayudar a un amigo a recuperar su bloque de pisos. "Un amigo mío me comentó que tenía un edificio okupado en el Raval y quería saber si conocía alguna técnica para desokuparlo, y así empezó todo", aseguró Esteve en una entrevista para el portal inmobiliario 'Idealista' en 2019.

El líder de Desokupa es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, según confirmó en la citada entrevista, habla cinco idiomas y cuenta con una segunda carrera, aunque no desveló cuál. Tras ello, Esteve se formó como agente de seguridad, con licencia de tiro incluida, según detalla el diario 'El Español', y ejerció como guardaespaldas de personajes famosos y director de seguridad de discotecas.

Además, según recoge el mismo medio, el fundador de la empresa líder en desokupación es un apasionado por el boxeo, y llegó a trabajar como promotor para el International Figthing Championship. Igualmente, también es cinturón negro de kickboxing.

Por otra parte, Esteve tiene un compromiso firme con la lucha contra el cáncer infantil, ya que destina el 5% de los ingresos de Desokupa a la Asociación Alberto 3 huevos, orientada a difundir y ayudar en el cáncer infantil. Un compromiso que comenzó tras la intención de ayudar a Alberto González, un joven con el que entabló amistad y que finalmente falleció por cáncer de pulmón.