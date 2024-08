Interior clama contra el curso de "Desokupa" a policías y Sumar pide su "ilegalización"

Tras hacerse público un acuerdo de formación en defensa personal suscrito por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la empresa de desalojos "Desokupa", la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado un paso al frente para clamar contra este acuerdo y dejar claro que esa formación "no es homologable ni baremable y no cuenta con ningún respaldo por parte de la DGP".

En este sentido, a través de un comunicado, Interior deja claro que es la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional la que dirige la formación para el ingreso, la promoción y la especialización de los miembros de la Policía Nacional en sus diferentes sedes: la Escuela Nacional de Policía, el Centro de Actualización y Especialización y el Centro de Altos Estudios Policiales.

Pero no han sido los únicos en reaccionar. Desde Sumar, han insistido en que no pararán "hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado", a la vez que han exigido la ilegalización de la plataforma antiokupas, amparándose en el artículo 22 de la Constitución. "Desokupa debe ser ilegalizada. No podemos tolerar grupos parapoliciales", ha señalado en un mensaje publicado en la red social X.

Previamente, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, recordaba unas declaraciones del dueño de Desokupa, Daniel Esteve, para instar a Interior a que frenara el acuerdo con SUP. "Limpiar la calle de ratas. Este es el mantra de la organización paramilitar que formará a la Policía. El Ministerio del Interior no puede demandar el freno de la extrema derecha mientras es cómplice de que sus prácticas se extiendan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado", ha escrito en redes sociales.

También el portavoz de esta formación en el Congreso, Íñigo Errejón, criticaba que "una banda escuadrista de extrema derecha" vaya a dar cursos de formación "que puntuarán para miles de policías nacionales". Así, ha adelantado que su grupo parlamentario ha registrado una pregunta al Ministerio, "que tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Y el SUP se defiende

Así anunciaba el sindicato ese acuerdo de colaboración con la empresa de desalojos de Daniel Esteve. Sin embargo, tras la polémica generada y la controversia por la validez de dicho curso, desde el SUP quisieron salir al paso de las críticas para asegurar que este acuerdo es exclusivamente para "dar formación complementaria y extracurricular" a sus afiliados.

"No entendemos muy bien el origen de la confusión generada en el día de hoy, ya que ni el Club Desokupa ni este sindicato han querido en ningún momento dar a entender que la Dirección General de la Policía o la División de Formación y los excelentes profesionales que la integran tenían algo que ver con esta oferta complementaria", aseveran desde el sindicato policial.

Finalmente, el SUP insiste en que "quiere alejarse de cualquier otra connotación que pueda rodear al mismo", a la vez que reitera su "compromiso con la seguridad ciudadana y la mejora constante de la formación policial".

Por su parte, Interior ha anunciado que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y estudiar si "conculca los valores democráticos". Así, deja claro que "toda la formación externa, en virtud de convenios de sindicatos con distintas entidades, carece de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales".