¿Quién ha sido la otra piedra en el zapato del Rey Juan Carlos?

El Rey Juan Carlos I ha decidido demandar por injurias al expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, debido a sus constantes declaraciones públicas en las que lo "calumnió gravemente" y lo mencionó utilizando expresiones "injuriosas, difamantes y oprobiosas".

No obstante, hay una figura que, durante años, se convirtió en una de las mayores piedras en el zapato de Don Juan Carlos: Iñaki Anasagasti. El exmiembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y exsenador nunca ha ocultado su opinión y ha manifestado sus duras críticas contra el monarca. A lo largo de los años, Anasagasti no dudó en arremeter contra los escándalos que iban surgiendo, así como contra la monarquía en general y la figura de Juan Carlos I en particular, cuestionando incluso la sucesión al trono.

Anasagasti se pronunció en numerosas ocasiones en contra de Juan Carlos I, acusándolo de comportamientos y decisiones que consideraba equivocadas. De hecho, escribió un libro sobre ellos asegurando que era una "monarquía nada ejemplar" donde no reparar en sus ataques contra el emérito y cuenta con un posts en su blog, titulado "Mi historia con Juan Carlos". Entre sus reproches más destacados, Anasagasti cuestionó la relación del monarca con el régimen franquista, así como su ascenso al trono bajo la dictadura. Según el exsenador Juan Carlos I debió haber adoptado una postura mucho más firme contra el franquismo desde el comienzo de su reinado.

Además, Anasagasti fue un firme crítico de los escándalos de corrupción que involucraron al rey, como las presuntas cuentas ocultas de Juan Carlos I en Suiza y otros negocios turbios que salieron a la luz tanto durante los últimos años de su reinado como tras su abdicación.

Tras la abdicación del Rey Juan Carlos I en 2014, Anasagasti continuó siendo muy crítico, sosteniendo que el monarca no había asumido adecuadamente las responsabilidades de su posición. Consideraba que el paso de poder a su hijo, Felipe VI, no resolvía los problemas estructurales que afectaban a la monarquía española.

El exsenador del PNV no dudó en utilizar un lenguaje duro en sus comentarios sobre la monarquía. Para él, la institución era incompatible con los principios democráticos. En sus declaraciones no escatimó en ataques personales, llamando al rey "corrupto" y cuestionando su capacidad para ser un líder democrático. "El rey no es demócrata, ni inteligente ni tiene buen humor", afirmó en una de sus intervenciones. Además, se preguntó: "¿Por qué va a ser delito pasarse de adjetivos ante hechos que han convulsionado nuestra historia reciente?". En 2014, incluso llegó a declarar que Juan Carlos I "no salvó la democracia".