Rajoy recuerda la moción de censura que le sacó de Moncloa con Ábalos como defensor para asestarle un golpe al PSOE

“Hoy la estrella eres tú, es tu libro”. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se refería con estas cariñosas palabras al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Congreso ha organizado un acto para presentar el libro “Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy”. Una iniciativa, a propuesta de la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, de encartar algunos de los discursos parlamentarios de todos los expresidentes del Gobierno y del Congreso de los Diputados. De momento, solo el expresidente del Gobierno se ha atrevido a recordar sus discursos pronunciados desde 2011 hasta 2018. Fue la presidenta de la Cámara Baja la que presentó el libro del expresidente. "Es una tarde especial".

Una presentación en la que se dio cita el “viejo” PP y el “nuevo” PP. Entre los primeros, los exministros Cristóbal Montoro, Méndez de Vigo, María Dolores de Cospedal, José Manuel Soria, Fatima Bañez, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá e Isabel Tocino, el expresidente del Congreso, Jesús Posadas, entre otros. Del “nuevo” PP, el actual presidente del Partido, Alberto Núñez Feijóo, junto a miembros de la dirección como Cuca Gamarra, Miguel Tellado o Juan Bravo, entre otros.

El expresidente venía con ganas de hablar y lo avisó. Tiró de retranca gallega para pedir a la presidenta del Congreso, que tuviese “indulgencia” con él si se extendía en su discurso pues tenía “muchas ganas de hablar” porque llevaba “muchos años” sin volver al Congreso del que salió tras una moción de censura por el “caso Gürtel” en 2018. “Si digo alguna inconveniencia, aceptaré ser llamado al orden”, bromeó.

En su discurso, echó la mirada atrás para recordar precisamente las últimas palabras que pronunció en la Cámara Baja. Una moción de censura que fue defendida por el socialista José Luis Ábalos, quien será investigado por el Tribunal Supremo por el "caso Koldo" después de que el Congreso de los Diputados le haya retirado la inmunidad. "Me habló de la corrupción en el gobierno... tras una interpretación libre, manipulada e interesada de una sentencia judicial", explica Rajoy para después rememorar las palabras con las que contestó al exministro de Transportes. "No existe una línea en los 1600 folios donde figure una condena penal del Gobierno de España. No está condenado ningún miembro del Gobierno al que usted censura", dijo. "Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, sino mejor callarse", recomendó Rajoy.

El expresidente no quiso terminar la tarde sin dar unos consejos a Sánchez. En medio de su debilidad parlamentaria, sin apoyos a día de hoy para sacar adelante los Presupuestos -tras la derrota de esta semana en el Congreso- y después de haberlos prorrogado en dos ocasiones. "Cuando no es posible aprobar los Presupuestos toca disolver las Cortes y no pasa nada", le recomendó. "Siempre se hizo así y en todas partes", ha abundado. Otro consejo más, le instó a no pactar con quienes "dejaj fuera a la mitad de un país", a los que definió como "minorías radicales" que buscan "objetivos distintos al bienstar general de los españoles".

El expresidente citó también alguna de sus decisiones de calado durantre su último mandato, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía a Cataluña por el desafío independentista tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. "Hoy todo el mundo sabe que la democracia tiene herramientas para defenderse de los ataques a la misma, y si es preciso las usa", aseguró. También quiso Rajoy dejar mensajes de actualidad política.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, definió al expresidente del Gobierno como un "hombre de estado". Le citó así en una lista en la que incluyó a los expresidentes José María Aznar, Adolfo Suárez, José Calvo Sotelo y Felipe González. Consideró a Rajoy como uno de los mejores "parlamentarios" de la democracia y recuerda los retos a los que se enfrentó el expresidente, como la sucesión en la jefatura de Estado, el desafío independentista y una de las mayores crisis económicas. En su intervención denunció que Sánchez "malversa" el poder legislativo con decretos ómnibus que mezclan pensiones con un "regalo" en París.