El refugio de lujo en Ibiza de la mafia italiana: "Hermética y con vínculos familiares"

La "Operación Tramonto" de la Policía Nacional ha conseguido detener en Ibiza a tres importantes miembros de la mafia calabresa conocida como la Ndrangheta. Esta organización criminal es una de las más peligrosas a nivel mundial y basan su modelo de negocio en el hermetismo y en los vínculos familiares.

Así, la investigación ha sido desarrollada en colaboración con la unidad ROS-Roma dei Arma del Carabinieri de Italia. Las diligencias fueron explotadas el pasado viernes en la isla de Ibiza. A los tres arrestados se les acusa de su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Los arrestos se han practicado en base a órdenes de detención europeas (OEDE) emitidas por las autoridades italianas y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número UNO de la Audiencia Nacional, mediante el juzgado territorialmente competente, el Juzgado de Instrucción número DOS de Ibiza. Además, los agentes han realizado dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona.

La Comisaría General de Información (CGI) comenzó las labores de investigación en 20234. Estos agentes ahondan en las actividades y la penetración en los tejidos económico, político y social de los grupos criminales transnacionales que ponen en jaque la Seguridad Interior de nuestro país, se viene monitorizando la implantación de la 'Ndrangheta'.

Fruto de ello, los agentes detectaron a posibles miembros de esta organización criminal en territorio nacional y, tras varias labores de investigación unido a la cooperación internacional en la que ha sido clave EUROJUST, se logró identificar a tres importantes miembros de esta organización quienes se encontraban en Ibiza.

El intercambio fluido de información ha resultado esencial para su localización. En la mañana del pasado viernes 15 de agosto los agentes desplegaron un dispositivo policial en Ibiza que concluyó con la detención de tres personas, y dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona. En los dos registros,

los agentes han intervenido 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor, como dos relojes, uno de ellos valorado en 120.000 euros, documentaciones de identidad falsa, sustancias estupefacientes, dispositivos móviles y documentación de interés, efectos que ahora están siendo analizados por los agentes.

El operativo fue de alto riesgo, debido al alto grado de peligrosidad de los detenidos y a su resistencia al arresto. Los tres detenidos han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número UNO, quien ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación se ha desarrollado, de forma conjunta, por la Comisaría General de Información y el Grupo de Fugitivos y el Grupo de Organizaciones Criminales Transnacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, además ha contado con la colaboración de las Brigadas de Información y Judicial de Ibiza y Barcelona, así como con la intervención de equipos tácticos del GEO y GOES.

Una mafia italiana con 150 años

La ‘Ndrangheta, con más de 150 años de existencia, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, mostrando una enorme capacidad para influir en la política, la economía y la seguridad de los países en los que se asienta.

A diferencia de otras mafias italianas, como la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana, la ‘Ndrangheta ha mantenido una estructura altamente hermética basada en la discreción y los vínculos familiares, lo que ha dificultado la realización de grandes operaciones policiales contra sus diferentes estructuras. Esta organización ha puesto su mira en España como uno de los puntos clave para su expansión debido a la estratégica situación geográfica de nuestro país.

Su influencia se extiende más allá de las fronteras italianas, con presencia activa en Europa, América, África y Asia. La combinación de violencia, control territorial y sofisticación financiera convierte a esta organización en una amenaza potencialmente desestabilizadora para los Estados, especialmente los que cuentan con las condiciones idóneas para que organizaciones de este tipo prosperen, ya sea por su proximidad geográfica y cultural, facilidad idiomática y cómodo desapercibimiento, como es el caso de España.