Revilla, sobre el acto de conciliación con Don Juan Carlos: "Como acabará en juicio, espero verle entonces"

El acto de conciliación por la demanda que el Rey Juan Carlos interpuso contra el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, acaba de comenzar, aunque se prevé que de poco servirá, pues el cántabro ha asegurado a su llegada a los Juzgados que el caso "previsiblemente acabará en juicio".

"Claro que voy a mantener lo que he dicho", ha aseverado Revilla en referencia a las acusaciones vertidas sobre el monarca, mientras que ha dicho tener la conciencia "bien tranquila", pues "no he matado, no he robado y no he hecho nada ilegal en esta vida".

Tras ser preguntado sobre si espera ver dentro de la sala al que fue Jefe del Estado durante casi 39 años, el político ha lamentado que no esté, aunque ha asegurado esperar verle en el juicio. "Como previsiblemente esto acabará en juicio, sí que espero verle entonces", ha afirmado Revilla a su llegada a los Juzgados, donde ha lanzado una recomendación al Rey Juan Carlos sobre lo que espera de su persona: "Que pida perdón de verdad y repatríe todo ese dinero que está por ahí".

