El Rey llama a reforzar la Defensa europea de la mano de la OTAN

El Rey Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia, ha acudido la localidad belga de Brujas para participar en la clausura del Colegio de Europa. Su discurso ha estado centrado en Jacques Delors, uno de los padres del proyecto de integración europeo. Desde la ciudad medieval, ha defendido la necesidad que el proyecto de integración europeo siga avanzando en la "defensa y la seguridad" para evitar una guerra en suelo europeo. Precisamente, esta promoción de la prestigiosa institución académica, considerada una cantera de altos funcionarios europeos, ha elegido esta figura como el patrón de su promoción.

Su Majestad no ha evitado alertar sobre el complicado momento que vive el proyecto de integración europeo. "Es cierto -obvio para la mayoría- que hablo de Delors y de Europa en un momento de gran agitación geopolítica. Un tiempo en el que el multilateralismo, el atlantismo y el orden internacional basado en normas sufren una clara erosión; un tiempo de amenazas a alianzas que parecían inquebrantables, vínculos que parecían inquebrantables y una estabilidad que parecía eterna. Un tiempo que recuerda las palabras de Beethoven, en el final de su Novena Sinfonía, que parecen advertir de la peligrosa disonancia de la historia: '¡Oh, amigos, estos sonidos no! ¡Entonemos otros más agradables y alegres!'".

Un discurso que adquiere gran significado ya que la semana que viene se celebrará la cumbre de la OTAN en La Haya Bajos en un clima de máxima tensión debido a las pretensiones de Donald Trump de que los socios europeos aumenten su gasto en Defensa y las constantes amenazas por parte del inquilino de la Casa Blanca de abandonar a los socios europeos a su suerte si no asumen una mayor carga de la factura. Por ello, el Monarca ha querido hacer, al respecto, una referencia a la necesidad de fortalecer alianzas como la que existe con la OTAN, "de la que tanto depende la seguridad de Europa".

La "supervivencia" de Europa

El Soberano no ha evitado referirse precisamente a la necesidad de que la UE avance para asegurarse su seguridad. "La fuerza, la verdadera fuerza, la fuerza duradera y de buena voluntad, proviene de la razón, de un profundo pensamiento ético y de la voluntad de actuar en consecuencia; y Europa -la idea de Europa- es uno de los mayores y más sabios productos de la razón". Por ello, avisó a los estudiantes: "El siguiente paso del proyecto europeo, el que seguimos construyendo (y esto no es una paradoja), es la defensa y la seguridad. Es un campo estrechamente vinculado, aunque no siempre visiblemente, a la idea de Europa y a su supervivencia. Esto es inevitable para un proyecto que nació de la paz, tras dos terribles guerras mundiales, pero con la clara intención y aspiración de evitar que la guerra vuelva a asentarse en suelo europeo. Esto, por supuesto, también debería impregnar nuestras políticas en la medida de lo posible".

Para mirar al futuro, el Monarca ha recordado el pasado, los logros de los padres de la UE y cómo estos y persistencia construyeron el club comunitario tal y como lo conocemos. Según ha dicho, estas figuras "fueron capaces de ver unión en Europa antes de que existiera. Fueron capaces de entender, antes que otros, que el futuro de paz, armonía, estabilidad y prosperidad a través del reparto progresivo de competencias en ciertas áreas y el establecimiento de facto de una interdependencia que sucesivamente cultivarían un sentimiento de comunidad en la mentes de todos los europeos".

os Reyes asisten al acto de clausura del Curso académico del Colegio de Europa EP

El Rey ha hecho referencia también a que las crisis han asolado el proyecto de integración europeo de manera recurrente. "En este sentido, podemos afirmar con seguridad que el camino europeo nunca ha seguido una hoja de ruta, sino que siempre ha tenido un rumbo claro; uno que respondiera a las necesidades reales y apremiantes que con el tiempo surgieron para los europeos en tiempos de agitación". Y ha puesto algunos ejemplos de ello: "La bipolarización mundial, la carrera armamentística, el proceso de descolonización, la crisis del petróleo, el colapso soviético, el auge de un mundo multipolar, la crisis económica y financiera, la pandemia mundial y el surgimiento de las redes digitales y la inteligencia artificial".

La OTAN, clave en "la seguridad de Europa"

En este sentido, hizo hincapié en la necesaria y clave relación con la OTAN: "No podemos empezar a fortalecer nuestras capacidades sin considerar nuestras alianzas, y en particular la Alianza del Atlántico Norte, de la que depende en gran medida la seguridad en Europa. Porque el vínculo transatlántico, nuestro marco estratégico estrella, no es solo una decisión política determinada por el azar. Es una forma de comprender nuestro lugar en el mundo, una comunidad basada en valores forjada en los tumultuosos años del siglo XX, que es más vital que nunca en el siglo XXI. No debemos olvidar que la nuestra es una alianza de Estados democráticos. Por eso todos participamos en el diálogo transatlántico: instituciones, empresas, universidades, artistas, creadores y sociedad civil. Por lo tanto, les animo a que, a lo largo de sus carreras, sigan alimentando ese diálogo.

Al mismo tiempo, Felipe VI no ha querido olvidarse de los conflictos bélicos que asolan el mundo, con un especial énfasis en la guerra de Ucrania: "También pienso en nuestra propia región, en nuestra misma frontera, donde Ucrania sufre una guerra de agresión e invasión, que dura ya tres años, y que ha provocado una enorme tragedia, principalmente para el pueblo ucraniano, a quien nunca debemos abandonar. Como podemos ver claramente, la guerra ha sembrado una nube de duda e inseguridad sobre todo lo que sabíamos, o creíamos saber, sobre el derecho internacional".