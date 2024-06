Los Reyes festejarán con ciudadanos los diez años de Reinado en el Palacio Real

El próximo miércoles, la ciudad de Madrid y toda España vivirán una jornada muy especial: los actos de celebración con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey. Como ya ocurrió hace diez años cuando Felipe VI asumió el Trono, las calles de la capital vestirán sus mejores galas. Balcones, edificios, marquesinas, autobuses estarán engalanados con imágenes del Monarca para festejar tan importante efeméride, que se festejará por todo lo alto con actos institucionales y civiles que arrancarán por la mañana y culminarán bien entrada la noche. Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por sus hijas, Doña Leonor y Doña Sofía participarán en varios actos en el Palacio Real, entre ellos la entrega de una condecoración a 19 ciudadanos anónimos de toda España considerados ejemplos para la sociedad, un almuerzo con los poderes del Estado, un concierto ante la plaza de Oriente y una actividad de video mapping.

La frenética jornada arrancará por la mañana, a las 11:20, con un desfile de tropas por la calle Mayor de unidades de los tres Ejércitos y la Guardia Civil que relevarán a la Guardia Real formada en el Patio de la Armería. Los Reyes y sus hijas presenciarán el relevo desde el balcón del palacio que da a la Armería, situada enfrente de la catedral de la Almudena, en una imagen inédita hasta ahora.

Una hora después, en el Salón de Columnas, tendrá lugar la imposición de la Orden del Mérito Civil a personas de distintas edades y profesiones que representan la realidad del día a día en nuestro país, procedentes de cada comunidad autónoma, además de Ceuta y Melilla. Será la cuarta vez que Felipe VI condecore a ciudadanos anónimos después de que lo hiciera en 2015, en el primer aniversario de su proclamación; en 2019, al cumplirse cinco años; y en 2021 como reconocimiento a quienes trabajaron en primera línea contra la pandemia de coronavirus.

Además de los condecorados y de sus acompañantes, asistirán el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, los poderes del Estado y quienes han presidido órganos constitucionales desde 2014, según fuentes de la Casa Real.

En este acto, Felipe VI pronunciará un discurso, el único previsto en la jornada. Se prevé que el Jefe del Estado en su intervención haga una glosa de los valores que representan los condecorados. No obstante, no se descarta que el Monarca diga unas breves palabras en el brindis del almuerzo que habrá a continuación en el Comedor de Gala con los mismos invitados, además de sus parejas. Por lo tanto, entre los asistentes al banquete estarán Mariano Rajoy o Jesús Posadas, presidente del Congreso de los Diputados hace diez años o Ana Pastor, entre otros. Quienes no estarán presentes son los presidentes autonómicos ya que su lugar lo ocuparán los ciudadanos civiles que se sentarán intercalados con las autoridades. En total, serán alrededor de cien invitados. Tampoco estará presentes ni el Rey Juan Carlos ni la Reina Sofía, como ya ocurrió en la jura de la Constitución de la princesa Leonor el pasado 31 de octubre.

Los festejos continuarán por la tarde. Alrededor de las 20:10, las hijas de los Reyes se convertirán en las protagonistas. La Heredera, la Princesa Leonor y su hermana, la Infanta Sofía harán un recorrido por la Galería de las Colecciones Reales junto a un grupo de 40 jóvenes de entre 17 y 20 años que en su día ganaron el concurso «¿Qué es un rey para ti?». Será, por lo tanto, un acto en el que las hijas de los Reyes interactúen con personas de su misma edad y acerquen las Institución. Durante el recorrido estarán acompañados por la escritora María Dueñas, que ejercerá de guía. Por la noche, la banda de la Guardia Real protagonizará un concierto en la plaza de Oriente, abierto al público, que rematará el violinista de origen libanés Ara Malikian desde uno de los balcones del palacio. Al filo de las 23:00 horas se pondrá el broche final al festejo con una proyección de imágenes sobre la fachada del palacio, de cuatro minutos de duración y con el décimo aniversario del reinado como hilo conductor.

Está previsto que los actos conmemorativos se prolonguen durante todo el año con actividades en distantes partes del país.