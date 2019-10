Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido hoy durante una hora una reunión en La Moncloa para tratar la situación de Cataluña, tras varias jornadas de disturbios. En la misma, según fuentes de Moncloa, Sánchez ha agradecido la disponibilidad del líder del PP, que le ha transmitido su apoyo, y le ha trasladado “que no descarta ningún escenario”. En Moncloa aseguran que “todo esta previsto y se actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad”.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado su “preocupación” porque la “seguridad no está garantizada” si Quim Torra está en la cadena de mando, con las vías del AVE cortadas y con dotaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad insuficientes para los altercados. Casado ha señalado que “la Generalitat se ha declarado en rebeldía” y ha pedido a Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional y que el Consejo de Ministros envíe a Torra un requerimiento para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones, paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si esto fuera necesario en el futuro.

Por la tarde, Sánchez se ha reunido con el secretario general de Podemos. Iglesias le ha trasladado su “disposición a colaborar” en torno a la crisis abierta en Cataluña y se mostrado a favor de poner en marcha medidas “que vayan en la dirección de la desinflamación y el diálogo”. A juicio del líder morado, la situación en esta comunidad, tras la sentencia del Supremo, ha constatado dos fracasos: “el del unilateralismo y el de las recetas de la derecha”.

“Mi impresión es que el Gobierno no tiene prevista ninguna medida de excepcionalidad. Pero yo no soy portavoz del Gobierno. Pregúntenle a Sánchez si va a hacer lo que le dice Casado y Rivera”, ha asegurado al ser preguntado sobre si ha visto al presidente con voluntad de aplicar el 155 o la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña tras los disturbios de los últimos días. “El 155 no soluciona ningún problema y pone en cuestión la voluntad de los ciudadanos. No es una medida que sirva a una gestión política inteligente”, ha añadido. En su lugar, ha recomendado a Sánchez que aplique “empatía política y diálogo”, ya que, según su diagnóstico, “es miope pensar que el Derecho, el Código Penal y el artículo 155 vayan a servir a resolver un problema político”.

Además, según Iglesias, “no se dan los supuestos” para la aplicación de medidas excepcionales en la comunidad autónoma catalana porque, según le ha explicado Sánchez, la colaboración entre la Policía Nacional y los Mossos se está produciendo con normalidad.

Iglesias ha negado que hayan hablado de sus diferencias respecto a Cataluña y de cómo estas circunstancias podrían frustrar la conformación de un Gobierno tras las elecciones generales de noviembre: “No hemos tratado diferencias. Tenemos posiciones diferentes y nos gustaría atraer al Gobierno a una posición de diálogo. Las coaliciones las forman distintos partidos. En la ciudad de Barcelona gobernamos con el PSOE y no pensamos igual en todo”.

Por último. Sánchez se ha reunido con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que le ha pedido que aplique "ya" el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que lo haga "de verdad", porque cree que del anterior se salió "pronto y mal", y ha reclamado que cese al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Rivera ha tachado al presidente catalán de "conductor suicida" responsable de la situación de "emergencia nacional" que se está viviendo en Cataluña y ha advertido de que con él al frente "solo podemos ir al suicidio", según ha manifestado en una rueda de prensa tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

También ha instado al jefe del Ejecutivo a enviar a Cataluña "todos los agentes disponibles" de la Policía y la Guardia Civil que sean necesarios para "blindar" esta comunidad autónoma y ha recalcado que las medidas que propone deberían formar parte de un "plan de Estado" compartido por el Gobierno, Cs y el PP como formaciones que defienden la aplicación de la Constitución, ha dicho.

Estas citas suponen un paso más allá de la llamada que Sánchez realizó a todos ellos el pasado lunes, después de que se hiciera pública la sentencia del “procés”, y en la que quedaron en seguir en contacto y reunirse en caso de que hubiera que estudiar la aplicación de “medidas excepcionales” en Cataluña.

El Gobierno se reserva el uso de las herramientas que le otorga la ley para “garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña” y recuerda que, “si es necesario, actuará desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad”. A esta “unidad” obedece que se cite a los líderes de los principales partidos para estudiar una respuesta común. El tono del Gobierno ha ido subiendo, en este sentido, de considerar aislados los incidentes -con apenas 100 vuelos cancelados en El Prat- a, tal y como señaló anoche la Moncloa, admitir que “una minoría está queriendo imponer la violencia en Cataluña y quebrar la convivencia”. Desde el Ejecutivo se demanda que “el independentismo condene firmemente esa violencia”, porque “es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos extremistas que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña”.

Al mismo tiempo, desde fuentes gubernamentales manifiestan su “profundo reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad que están velando por mantener el orden y la convivencia en Cataluña y enviamos un caluroso mensaje de apoyo a todos los que han resultado heridos, mossos y policías nacionales”.

Por la tarde, Sánchez ha recibido al líder de Podemos. Iglesias ha llegado al Palacio de la Moncloa, donde le ha recibido Sánchez con un apretón de manos antes de que ambos posasen unos instantes ante los medios gráficos.

A partir de las 19:00, Sánchez recibirá al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

