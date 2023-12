Ruptura en Galicia, consenso en País Vasco: la crisis entre Podemos y Sumar marca los comicios más próximos

El cinco de diciembre marcó un antes y un después en la izquierda a la izquierda del PSOE. La ruptura propiciada por Podemos con Sumar en el Congreso de los Diputados se produjo a menos de un mes de la investidura de Pedro Sánchez y en medio de las negociaciones para exportar la marca Sumar a los territorios donde de manera más inmediata se van a celebrar elecciones: Galicia y País Vasco.

La ruptura entre ambos partidos es una herida no cerrada que si bien sigue siendo "dolorosa" para el grupo parlamentario de Yolanda Díaz, en el partido de Ione Belarra -integrado ahora en el Grupo Mixto- es una oportunidad de visibilidad para sus cinco diputados y para presionar desde fuera del Gobierno al propio Gobierno. Esa hoja de ruta continuará durante toda la legislatura y, de pronto, tuvo un primer efecto colateral. La paralización inmediata de todas las conversaciones entre Sumar y Podemos en Galicia, de cara a las elecciones autonómicas.

Pocos minutos después de la ruptura en Madrid, el portavoz de Sumar en Galicia apeló a Podemos al "bien superior" de "generar una alternativa" al Gobierno del PP y pidió a los morados saber si querían continuar con las conversaciones o no, así como "garantías" y un pronunciamiento sobre la voluntad de trabajar juntos. Si bien, antes de la ruptura había conversaciones avanzadas con todos los grupos a la izquierda para las elecciones y, de hecho, el coordinador autonómico de Podemos, Borja San Ramón, dio a conocer una propuesta para presentarse con Sumar y Esquerda Unida en una coalición en la que cada parte tuviera un tercio de representación, algo que no aceptó el partido de Díaz en Galicia. Tras el choque en Madrid, la actitud de Sumar fue la de paralización. Se agendó una reunión para el día 11de noviembre, que, según ha podido saber LA RAZÓN fue bloqueada por Sumar Galicia alegando que la ruptura en Madrid impedía, en esos momentos, una reunión. Algo que fue entendido por los morados como una ruptura de todas las negociaciones, aunque en Sumar lo negaron, aunque tampoco avanzaron para continuar con las negociaciones. El coordinador denunció que la vicepresidenta había roto "de forma unilateral por cosas que no tienen que ver con los gallegos".

A día de hoy la negociación sigue siendo remota y ya ambos actores lo desprenden públicamente. En una entrevista en el Faro de Vigo, el portavoz de Sumar en Galicia, Paulo Carlos López, reconoce abiertamente que es tiempo de "dejar de hablar de pactos entre partidos" porque "esa fase ya pasó", así, en Podemos Galicia dejan ver la dificultad para llegar a un acuerdo como un escenario más que plausible y consideran que es Sumar quien no quiere llegar a ningún acuerdo. Ante eso, se ponen a trabajar su hoja de ruta, aunque evitan confirmarla, es decir si se presentarán o no a las elecciones autonómicas por separado. El líder autonómico morado en Galicia, Borja San Ramón, aseguró en el Faro de Vigo que se enteraron por la prensa de que Sumar ya no trabaja en el plano de los acuerdos con otros partidos. Aseguró que ellos siguen hablando con "todas las organizaciones que se quieran sentar a la mesa" y que en breve anunciarán por qué se presentarán o cómo van a participar en las elecciones.

Precisamente hoy, la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, presentará el grupo promotor de Sumar con un acto en La Coruña, en el que oficializará el inicio de su candidatura, a falta de conocer si habrá acuerdo cerrado con Esquerda Unida o Anova. Presentará al equipo promotor de Sumar Galicia en el que se encuentra, además del portavoz Paulo Carlos López, el ex alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, las diputadas nacionales Marta Lois o Verónica Martínez Barbero y los asesores del Ministerio de Trabajo, Manuel Lago o José Manuel Sande, entre otros.

La situación es completamente distinta en País Vasco, donde también se celebrarán elecciones autonómicas y donde, a pesar de la ruptura Podemos-Sumar, las conversaciones territoriales continúan. De hecho, hay consenso entre las fuerzas de izquierda, Podemos, Sumar Mugimendua, Izquierda Unida y EQUO para un acuerdo, aunque todavía no sea oficial ni esté cerrado. También hay unidad entorno a la figura de la cabeza de lista, que debe ser mujer y en que solo haya una candidatura única para evitar la fragmentación del voto. La vicepresidenta Yolanda Díaz dejó claro ayer desde Bilbao que no se entrometería en las negociaciones entre las fuerzas autonómicas. "Soy gallega, sé lo que eso supone y no voy a cometer el error jamás de decir desde otro lugar lo que tienen que hacer los vascos", sentenció.

El hecho de que pueda prosperar un acuerdo entre Podemos y Sumar en País Vasco y que Sumar lo descarte para Galicia, es censurado por los morados gallegos, que no entienden porque debería repercutir lo sucedido en Madrid para firmar un pacto autonómico.