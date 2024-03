Sánchez insiste en los "beneficios" de la amnistía: "Hará mas fuerte a España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender hoy que la futura ley de amnistía hará "más fuerte" a la democracia y a España, para avanzar en "el camino de la reconciliación". De hecho, pese a las críticas ante las cesiones al independentismo en este asunto, no ha dudado en pedir confianza en el Gobierno "a los que tienen dudas" sobre la norma, poniendo como ejemplo los indultos a los políticos catalanes independentistas

Así se ha pronunciado en el acto de homenaje del PSOE al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al cumplirse 20 años de la formación de su primer Ejecutivo. Una celebración que ha tenido lugar en Bilbao, donde también han aprovechado para apoyar al candidato socialista a las elecciones vascas del próximo 21 de abril, Eneko Andueza. Allí, ante los suyos, el presidente del Gobierno ha vuelto a justificar que la medida de gracia va a permitir "avanzar en la concordia y la convivencia", para que la sociedad "enfoque los problemas reales y trascendentes", como la crisis climática, la vivienda, la dignidad en el mercado laboral y la desigualdad entre hombres y mujeres". Tanto es así que, para Rodríguez Zapatero, en unos años "celebraremos el esfuerzo de Pedro Sánchez y lo que va a hacer por Cataluña y por España".

El propio Sánchez ha reconocido que "hay muchos españoles que tiene dudas" sobre la ley, por lo que ha vuelto a reclamarles que "no las tengan" y "confíen", emplazando, al mismo tiempo, a "superar todas las consecuencias judiciales del drama y el trauma que sufrió el conjunto del país en el año 2017" con el referéndum independentista ilegal.

"Afrontar desafíos"

De esta forma, cree que se podrán canalizar "todas las energías hacia las cosas que realmente importan hoy a la ciudadanía en Cataluña, en Euskadi, en Andalucía, en Extremadura y en toda España", ha defendido mientras señalaba que "la tarea de un gobernante no es mirar para otro lado", sino "afrontar los desafíos y hacerlos desde el ejemplo, la coherencia y con una actitud de generosidad y de reconciliación".

"A mí esto me parece clave", ha resaltado para volver a justificar la amnistía asegurando que, con los también criticados indultos, "posteriormente se han visto los efectos benéficos que han tenido para Cataluña y para el conjunto de la sociedad española". "Confíen", les ha pedido a los suyos: Con los indultos y ley de amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte y, por tanto, una España más fuerte".

En el acto también ha tomado la palabra el José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha aprovechado su intervención no solo para defender la polémica medida entre críticas al PP, sino también para cargar contra todas las voces críticas con la amnistía, incluidos los socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Así, en tono irónico, no ha dudado en afirmar: "Que bien se duerme siendo leal a tu partido, a tus ideas, a tus convicciones".

De esta forma ha mostrado su apoyo "incondicional" al PSOE y ha asegurado que hoy, 20 años después de la formación de su primer Ejecutivo, se "vuelve a casar" con el Partido Socialista. "Igual que me lo reprocharon a mí, me lo criticaron, me intentaron boicotear la búsqueda de la convivencia, de la paz, la puesta en valor del diálogo, de la palabra, de la convicción, del amor al bien", ha indicado en relación a las críticas contra el presidente y su Gobierno por la ley de amnistía y todas las cesiones al independentismo a cambio de sus votos.