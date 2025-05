Los seis pueblos de España que ha citado Pedro Sánchez por el apagón eléctrico

Hace casi diez días, España sufrió un apagón eléctrico histórico: la red se cayó y el país quedó a oscuras, aunque apareció la buena voluntad de millones de ciudadanos para colaborar en todo tipo de tareas. Entre esas tareas, estuvo el auxilio a los viajeros de la alta velocidad ferroviaria (AVE), que quedaron atrapados en muchos puntos de España y en mitad de las zonas rurales. Ahí, emergió la España Vaciada, que Pedro Sánchez ha querido ensalzar este miércoles en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el apagón eléctrico.

En concreto, Sánchez ha dicho que 116 trenes "quedaron parados en mitad del campo", lo que supuso que 35.000 viajeros tuvieran que ser evacuados. "Muchos fueron auxiliados incluso por los vecinos de los mismos pueblos. Quiero poner en valor el trabajo de vecinos de pueblos como Alcanadre (La Rioja), Flix (Tarragona), Hornachuelos (Córdoba), Malagón (Ciudad Real), Mesas de Guadalora (Córdoba) o Tocón (Granada)", ha enumerado Sánchez, dejándose también el nombre de otros pueblos que se viralizaron por las ayudas que prestaron a los viajeros que quedaron atrapados en el tren, como el municipio de Brazatortas (Ciudad Real).

"Me gustaría que el nombre de estas localidades quedara recogido en el diario de sesiones como evidencia histórica de que la mal llamada España Vaciada está llena de personas solidarias y generosas", ha subrayado Sánchez, quien también ha querido poner de relieve que la jornada del apagón estuvo marcada por el "civismo" ya que los datos de delincuencia se redujeron en un 60% en los territorios controlados por la Policía Nacional y en un 37% en los de la Guardia Civil.

En este sentido, ha querido reivindicar el auxilio ciudadano prestado a los viajeros de la red ferroviaria, pero también ha querido poner en valor la infraestructura aérea ya que tan solo el 7% de los vuelos, según sus datos, se vieron afectados durante la jornada del apagón eléctrico.

Pero no todo han sido buenas palabras de Sánchez, ya que ha considerado que es un "acto de cinismo" lamentar la pérdida de cinco vidas directamente causadas por el apagón e "ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año como consecuencias del cambio climático". En este sentido, ha querido reivindicar el valor económico de la transformación energética, que sitúa como clave para el crecimiento del PIB y del empleo: "Nunca olvidaré un comentario que me hizo uno de los principales CEO de la industria automovilística europea con fuerte presencia en nuestro país: me dijo que apostaban por España y creían en España, no tanto por los fondos europeos, sino por nuestro capital humano y por nuestros precios energéticos", ha señalado.