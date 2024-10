El Senado frena la entrada en vigor de la ley que libera a 44 etarras y la devuelve al Congreso tras rechazarla

La reforma de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que acelera la salida de prisión de una cuarentena de etarras, no entrará en vigor de inmediato, tal y como se preveía. Finalmente, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha frenado la aprobación definitiva y ha anunciado que devuelve la norma al Congreso tras el rechazo de la Cámara Alta. En total, 148 senadores han votado en contra, mientras que 111 han votado a favor (dos abstenciones), por lo que Rollán, tras haber recibido un informe de los servicios jurídicos del Senado, ha interpretado que la iniciativa ha sido vetada y queda devuelta al Congreso para que vuelva a votar.

En este sentido, el Senado fuerza una nueva votación del Congreso, aunque eso no va a evitar que la ley salga adelante porque el PSOE ha dado ya suficientes muestras de reafirmarse en el apoyo de la iniciativa. También es cierto que está por ver qué interpreta el Congreso: si realmente vuelve a debatirla y votarla o la remite directamente a Jefatura del Estado para la sanción regia y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Había muchas dudas jurídicas en torno a cuál era el procedimiento a seguir con esta ley ya que no se había dado una situación como la actual: ningún grupo parlamentario había registrado veto o enmiendas a esta ley en el Senado y, por tanto, no parecía haber opciones de devolver la iniciativa al Congreso porque eso solo pasa cuando se producen modificaciones. Ni PP ni Vox habían registrado veto o enmiendas porque no se habían dado cuenta del alcance que tenía la norma por "error", tal y como han asumido ambas formaciones. Sin embargo, los servicios jurídicos del Senado han avalado en un informe la posibilidad de devolver la ley al Congreso porque el rechazo del Pleno del Senado se puede interpretar como un veto pese a que formalmente no lo sea.

La reforma legislativa deroga la disposición adicional única de la Ley Orgánica y modifica el artículo 14, que impedía que los presos de ETA condenados antes de agosto de 2010 se pudieran descontar sus penas cumplidas en Francia. Sin embargo, con los cambios legislativos introducidos en este proyecto de ley del Gobierno, impulsados por enmiendas de Sumar, se descuentan las penas en Francia y eso permite acelerar la salida de prisión de los presos etarras. El PP ha asumido su "error" aunque tampoco era determinante porque el Gobierno ha contado con los apoyos de sus socios para tramitar la ley.

Marimar Blanco se ha encargado de defender la postura del PP y ha arrancado su intervención pidiendo "perdón" a todos los españoles por el "error" cometido por su partido. En todo caso, ha recordado que la ley saldría igualmente adelante por el pacto del Gobierno y sus socios: "Hay una diferencia abismal entre cometer un error y elegir deliberadamente liberar a los asesinos de ETA, que es lo que han hecho ustedes". "Nosotros hemos pedido perdón y hemos intentado encontrar una solución retrasando este Pleno", ha agregado Blanco, quien ha acusado, con tono muy crítico, al Gobierno de "bulos" por acusar al PP de "tener nostalgía de ETA". "Les pido que me miren a los ojos a mí y me digan que tengo nostalgia de ETA", ha añadido.

La senadora del PSOE Elena Diego ha contestado al PP con una pregunta, recordando a Alfredo Pérez Rubalcaba: "¿Creen que el señor Rubalcaba traicionó a nuestra democracia?". Sin embargo, antes de su intervención, el senador de Bildu Gorka Elejabarrieta ha hecho una defensa cerrada de la ley porque va a permitir acelerar la liberación de los presos de ETA. Según el senador de la izquierda abertzale, el "tiempo de la excepción debe terminar", así como el tiempo de "la política basada en el rencor" y las "leyes ad hoc para endurecer las penas". "Los presos vascos tienen los mismos derechos que el resto de reclusos", ha señalado, en referencia a los etarras encarcelados.