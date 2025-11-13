El Senado iniciará otro conflicto contra el Congreso por el bloqueo a las leyes del PP: "Basta ya"

"Los españoles no pueden esperar más. No pueden seguir pagando el precio de la parálisis". Este jueves, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado un nuevo conflicto entre Órganos Constitucionales por el bloqueo del Congreso de los Diputados a las leyes impulsadas por su grupo.

Los españoles, ha denunciado la dirigente popular en una comparecencia ante la prensa, "no pueden seguir siendo rehenes de la ambición de Sánchez por el poder y por la necesidad de utilizar al Estado para defenderse de su corrupción".

Por tanto, ha defendido: "Si el Gobierno no tiene soluciones ni la mayoría suficiente, el Partido Popular sí tiene las soluciones". En ese sentido, García ha recordado que "el Senado ha aprobado más de 30 leyes del Partido Popular, todas nacidas de la voluntad popular".

Y, de ese total de iniciativas, "más de la mitad serían aprobadas también en el Congreso si los grupos mantuvieran su coherencia en el voto". Porque, en su día, recibieron el aval de los "socios" del mal llamado bloque progresista. "Hoy serían realidad si el Congreso no las tuviera secuestradas".

De materializarse todas las iniciativas que el PP ha logrado aprobar en el Senado, con su mayoría absoluta más el respaldo de los partidos del bloque de investidura, hoy, ha dicho García, "España podría ser distinta".

Porque: "Los okupas serían desalojados en 24 horas. El Estado de derecho estaría fortalecido reforzando a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Justicia. Los españoles pagarían menos impuestos. Agricultores, pescadores y ganaderos tendrían una fiscalidad mas baja. Las familias podrían conciliar mejor. Los jueces tendrían herramientas más eficaces para luchar contra el narcotráfico. Y la despoblación sería una prioridad nacional".

Pero nada de esto ocurre porque, ha concluido, "Armengol, a las ordenes de Sánchez, ha congelado las leyes del PP". La portavoz popular ha asegurado que "el PSOE está hurtando el futuro de los españoles. Porque a Sánchez le pesa más su partido que su país". El "miedo a perder votaciones, el pavor a las derrotas parlamentarias", ha convertido al Congreso "en un congelador antidemocrático".

Para el PP, no hay duda: "Sánchez ha apagado la democracia y ha metido las leyes en la nevera". A lo que García ha entonado un "basta ya", de "trampas y de bloqueos". A lo que ha comunicado: "En el próximo Pleno del Senado el Partido Popular presentará un conflicto de atribuciones para que el Congreso deje de bloquear las leyes que los españoles necesitan". Y si Armengol, emisaria de Sánchez en el Congreso, no atiende al requerimiento del Senado, ha advertido la portavoz: "Iremos al Tribunal Constitucional".