Solo el 1,8% cambió su voto tras el debate

Solo el 1,8 por ciento de los espectadores decidieron cambiar el sentido de su voto después de ver el espacio de debate, frente a un aplastante 89,8 por ciento que no piensan variar lo que tenían decidido para la cita con las urnas del próximo domingo. Un 8,4 no sabe o no contesta al respecto.

Según el sondeo, el 83,3 ya tiene decidido su voto, frente a un 10,7 que se muestra indeciso.

Al 68,5 por ciento le gustó el tono empleado durante el duelo dialéctico entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno. Un 22,9 se muestra en contra de los modos usados para abordar la cita por sus protagonistas.