El sueldo anual del hermano de Sánchez engordó 7.000 euros respecto al fijado nueve meses antes al crear su puesto de alta dirección

La retribución de David Sánchez como coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz superó en al menos siete mil euros brutos anuales a la que fijó para ese puesto nueve meses antes, en octubre de 2016, al crearlo. Así consta en la documentación remitida por la institución a la magistrada, que apremió a la Diputación a enviarle la relación de funciones que asume desde esa fecha en su nuevo puesto David Azagra, nombre artístico del hermano de Pedro Sánchez. Pero en la documentación remitida ahora se asegura que se trató solo de un cambio de denominación, pasando a asumir la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, y no de la creación de un puesto de nueva creación, por lo que no se convocó concurso alguno, insistiendo en que esa modificación no supuso desembolso adicional para las arcas públicas.

La documentación que ha llegado al juzgado -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- sí revela que, según la ficha descriptiva de puestos de trabajo, el de coordinador de actividades de los conservatorios de música (creado el 17 de octubre de 2016) llevaba aparejada inicialmente una retribución de 41.231,27 euros brutos al año (repartidos en 13.576,22 euros de retribuciones básicas y otros 27.655 euros como complementos). Pero en el contrato que firma David Sánchez con la Diputación el 10 de julio de 2017 se estipula un sueldo mensual bruto de 3.441, 19 euros en 14 pagas, lo que supone que su retribución anual superaba los 48.000 euros, unos siete mil más que la cantidad fijada nueve meses antes como retribución para el coordinador de conservatorios.

Cinco años después, en octubre de 2022, cuando se produce el cambio de denominación, la Diputación informa a la instructora que no acompaña un anexo económico "al no suponer coste la modificación", es decir, la redefinición del puesto como jefe de Oficina de Artes Escénicas.

Y así es, en la medida en que la ficha descriptiva de "transformación" de puestos de trabajo de la Diputación de Badajoz estipula que las retribuciones de ambos puestos de alta dirección se sitúan en 53.890,63 euros brutos anuales. Es decir, que en esas fechas el sueldo de David Sánchez como coordinador de conservatorios ya superaba en un 30% esos 41.231,27 euros al año que se estipularon al crear el puesto que finalmente le fue asignado en 2017.

El área de Cultura de la Diputación justifica esa modificación por la "consolidación y crecimiento" del programa Ópera Joven, puesto en marcha desde 2019 y con tres producciones a sus espaldas en tres años ("El elixir del amor", "El gato con botas" y "Gianni Schicchi"), y por la "diversificación y aumento de las actividades paralelas a la ampliación de alianzas con otras instituciones". Asimismo, alude a la "expansión transfronteriza" de sus actividades en la medida en que "en la ópera confluyen danza, música y teatro". Por todo ello, la Diputación consideró "conveniente" que el puesto que ocupaba David Sánchez pasase a denominarse "jefe de Oficina de Artes Escénicas".

No obstante, pese a ese expansión de sus actividades llama la atención el hecho de que en la ficha que describe la transformación del puesto de trabajo la casilla de "puestos de trabajo subordinados" figure en blanco. Por contra, en la ficha descriptiva de su puesto anterior de coordinador de conservatorios si se reseña que están subordinados a David Sánchez tanto el conservatorio profesional de música Juan Vázquez como el conservatorio superior de música Bonifacio Gil "y puestos adscritos" a los mismos.

En el escrito remitido a la jueza, el secretario general de la Diputación de Badajoz traslada a Biedma que en la documentación enviada anteriormente no se incluyen las funciones del puesto y las condiciones de su desempeño porque "permanecen en los mismos términos" y, por tanto, son las mismas que figuran en el contrato firmado con David Sánchez el 10 de julio de 2017, en el que se estipula que su sueldo mensual es de 3.441,19 euros.

Entre las funciones que constan en ese contrato figuran la coordinación de las actividades de los conservatorios, la dirección de la orquesta sinfónica, la coordinación de los ciclos para grupos instrumentales y la realización de ensayos durante la preparación de repertorios, así como la elaboración de informes periódicos sobre los objetivos alcanzados.

Según han puesto de relieve los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, desde el Gabinete de Presidencia de Miguel Ángel Gallardo –investigado por un posible tráfico de influencias en la contratación del hermano del presidente del Gobierno- se ordenó "no hacer mención" a la "creación" de un puesto de trabajo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas y enmarcar ese cambio en la relación de puestos de trabajo en una mera "modificación" del cargo que ya ocupaba. De esta forma, advertía el director de Presidencia y Relaciones Institucionales de Gallardo, líder de los socialistas extremeños, se evitaban "muchos problemas, no solo de justificación, sino de provisión". No en balde, si se planteaba como un puesto de nueva creación, avisaba en un correo remitido el 24 de octubre de 2022 a María Emilia Parejo, coordinadora del área de Igualdad, con copia a la directora de Recursos Humanos de la Diputación, Juana Cintas, había que "proveerlo reglamentariamente" (sacar la plaza a concurso), lo que resultaba "inviable". Finalmente, esa referencia se eliminó y David Sánchez asumió el puesto de responsable de Artes Escénicas sin que mediara concurso alguno.

La objeción del área de Presidencia provocó una sucesión de correos electrónicos entre altos cargos de la Diputación que culminó con la modificación de la ficha que recogía los cometidos del puesto en la Oficina de Artes Escénicas. "Tienes razón con lo de la creación, se me ha escapado", contestaba la responsable de Igualdad. La directora de Recursos Humanos corroboraba en otro mensaje que el cambio requerido se había llevado a cabo: "Mirad cómo lo he dejado". Y acompañaba la ficha de "transformación puesto Cultura jefe Oficina Artes Escénicas". En ese documento se especifica también que el hermano del presidente del Gobierno mantenía sus retribuciones y complementos salariales.