Koldo mandó a personas de su confianza a recoger efectivo en Ferraz por gastos de un viaje de Ábalos a Canarias

Koldo García envió a personas de su confianza a la sede del PSOE en Ferraz para recoger dinero en efectivo que tenía preparado para él para el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Así obra en un mensaje de octubre de 2018 que forma parte de los anexos del último informe de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. En el mismo, la empleada de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, le traslada a Koldo que tenía preparados 1.077 euros en efectivo para entregárselos cuando pudiera.

"Buenos días Koldo.... acabo de cobrar 1077.78.- € que incluyen el viaje de avión de Canarias y otros pequeños gastos de hotel que me pasaste. En principio sólo tengo una factura de 378.60.-€ que me dio directamente Abalos y que estoy a la espera de la firma. Ya nos comentas si te pasas a recogerlo o envías a alguien", escribió Rodríguez al asesor del exministro el 3 de octubre de 2018.

Koldo le respondió que enviaba "a alguien" y que preguntaría por ella para recoger dicho sobre. Rodríguez le respondió que estaría su compañera Covadonga San Pedro, también empleada del partido y que aparece en el último oficio policial por haberles entregado el dinero. Las entregas -en concepto de liquidación de gastos- continuaron también hasta que Ábalos dejó de ser secretario de Organización del PSOE.

"Va Joseba a por la primera parte de Ferraz"

La UCO desveló en su informe patrimonial sobre el exdirigente valenciano que el partido socialista les abonó dinero en metálico en los mismos años que operó la trama y que algunas de estas entregas "no tenían respaldo documental" en la información remitida por la formación al Tribunal Supremo. En ese sentido, aportaron conversaciones de Koldo García y su exmujer Patricia Úriz con Celia Rodríguez, secretaria del departamento de Organización.

Los anexos de dicho informe recogen más mensajes de la empleada y de los implicados en la trama que evidencian que los pagos en metálico no fueron aislados. Así, consta uno de 16 de diciembre de 2020, en el que Koldo trasladó a su mujer que iría su hermano a por la partida. "Joseba va ahora a por la primera parte de Ferraz que le da Celia", le dijo, a lo que ella respondió con un escueto "ok".

Al hilo, consta otra conversación, que se produjo en diciembre de ese año en la que Rodríguez le desglosó las facturas de los gastos de Ábalos. En concreto, expuso que los gastos de la Secretaría de Organización ascendían a 1.147 euros y que los relativos a Ábalos eran de 3.743 euros.

"De dónde lo sacas? jajaja"

"Vais a venir el jueves a la copa de Ferraz? o quieres que envíe un mensajero Ana María para que lo firme el Ministro?", le preguntó al asesor del exministro, a lo que este respondió que mandaría a una persona a recoger dicho monto. No obstante, Koldo discrepó sobre el dinero que presuntamente habría adelantado Ábalos y dijo que él había "gastado todo eso", lo que evidenciaría que, al menos esta empleada del partido, conocía que el exasesor del ministro asumía los pagos de su jefe, incluidos los que competían al partido.

Al preguntar por la cuantía, la empleada le respondió afirmativamente. "Sí, al menos los 431,35. De dónde lo sacas? jajaja", le espetó para continuar diciéndole que no sabía qué parte del dinero a devolver era de cada uno. "Yo no he gastado eso", le precisó Koldo y ella terminó con la conversación excusando en que "no lo sabía".