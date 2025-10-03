Una empleada del PSOE custodió el metálico para el "jefe" Ábalos: "No me gusta tener tanto dinero en el cajón"

El informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos no solo identifica más de 95.400 euros de gastos sin justificación, sino que constata entregas de partidas en metálico del PSOE que fueron a parar al exministro de Transportes y también a su entonces mano derecha, Koldo García. Los agentes determinan que algunas de estas partidas se justifican en liquidación de gastos pero que otras, sin embargo, no tienen soporte documental que las avale.

En ese sentido, entre los diversos mensajes que aparecen en el informe de la OCU al que ha tenido acceso este periódico, destaca un mensaje que envió una de las empleadas de la formación a Koldo García en el que le advertía que recogieran pronto el metálico porque no quería estar mucho tiempo con "tanto dinero en el cajón".

"Hola Koldo( en referencia a la mano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos) al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... Si vienes mañana mejor", sentencia el mensaje fechado el pasado 7 de febrero del año 2019. Como respuesta, la mujer de Koldo García, Patricia Úriz, no dudó en realizar las gestiones correspondientes para recoger el dinero mencionado por la empleada de Ferraz.

Para la UCO resulta llamativo el movimiento, que el destinatario "parece ser José Luis Ábalos", ya que según los registros aportados por el PSOE el 8 de febrero de 2019, tanto Ábalos como Koldo acumulaban aproximadamente cinco y tres meses sin recibir gastos de la caja.

Celia una pieza clave en la salida de los sobres desde Ferraz en la trama Koldo-Ábalos

Sin abandonar los sobres que guardaba en la sede de Ferraz, la empleada del PSOE mandó una fotografía recogida en el informe, donde se puede observar un sobre con la cantidad enviada, en este caso 826, 73 euros, y los nombres tanto del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como el de la empleada socialista que parece ser que era el nexo para la salida de los sobres que llegaban a los implicados en la trama. La UCO señala que poco después de la fotografía que recoge el informe, se refleja un segundo sobre con una cantidad cercana a los 3.000 euros con un nombre parcialmente visible, pero que no se puede resolver con claridad.

No fue la única ocasión en que la expareja de Koldo García contactó con Celia. En el mes de junio del año 2019, la OCU refleja que Patricia informó a su marido de una llamada de Celia, la empleada de Ferraz, señalando que podía ir buscando el dinero que había recibido la mano derecha de José Luis Ábalos." He mandado a un motorista", sentencia el mensaje.

Con este nuevo informe patrimonial aparecen nuevas piezas que cercan la salida de sobres del PSOE, la OCU registra nuevas pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y los sobres que salieron desde la sede de Ferraz para el disfrute del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su mano derecha, siempre en referencia a los análisis de las pesquisas policiales.