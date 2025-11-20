Tezanos celebra que el PP le cite en el Senado y dice que desmentirá "inexactitudes, falsedades e infundios"

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha emitido un comunicado en el que dice que su presidente, José Félix Tezanos, "ha mostrado su satisfacción" por el hecho de que el PP le cite a declarar en el Senado, en una comisión que está investigando el funcionamiento del propio CIS.

La noticia se conoció esta mañana, cuando el PP anunció que Tezanos había sido llamado a declarar en dicha comisión el próximo 9 de diciembre. Según las fuentes populares, "tendrá que rendir cuentas en el Senado por el falseamiento de las encuestas en beneficio de Pedro Sánchez, pagadas por todos los españoles".

Unas horas después, el CIS ha emitido un comunicado en el que celebran que, "por fin", el PP haya llamado a Tezanos a declarar, subrayan que 17 meses después de la creación de dicha comisión. Desde su creación, por el Senado han pasado muchas voces expertas analizando cómo el CIS ofrece unas encuestas con serios sesgos a favor del PSOE y de Pedro Sánchez.

"Espero poder explicar y desmentir las inexactitudes, falsedades e infundios vertidos contra mí y contra el CIS, en una comparecencia que vengo reclamando desde julio del año pasado", ha asegurado Tezanos. "Confío en que mi participación en la comisión se desarrolle en los términos de la educación y las buenas maneras propias de una sociedad civilizada, de una democracia avanzada a la altura de la dignidad y de la cortesía parlamentaria de una institución como el Senado", ha añadido, según el comunicado.

Desde que Tezanos llegó al frente del CIS, en 2018, su labor ha estado rodeada de polémica por el sesgo de las encuestas. Ayer mismo, el CIS publicó un barómetro en el que daba al PSOE como vencedor de unas hipotéticas elecciones y al PP su segundo peor resultado de toda la legislatura. La del CIS es la única encuesta de las principales que da a los socialistas vencedores de los comicios.