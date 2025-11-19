Acceso

Barómetro de noviembre

Tezanos castiga levemente a Sánchez pero sigue colocando a Feijóo a diez puntos del PSOE

Según el barómetro de noviembre, el PSOE obtendría el 32,6% de los votos, 2,2 puntos menos que hace un mes.

José Félix Tezanos.
El presidente del CIS, José Félix Tezanos.Isabel InfantesEuropa Press
Diego Rodríguez Veiga
El CIS ha publicado este miércoles su barómetro de octubre y el organismo dirigido por José Félix Tezanos ha castigado un poco a Pedro Sánchez. Muy poco, pero algo. Según el sondeo, el PSOE obtendría hoy el 32,6% de los votos. Seguiría siendo el ganador de unas hipotéticas elecciones, pero se deja 2,2 puntos con respecto al barómetro de octubre, en el que había obtenido el mejor resultado de toda la legislatura.

El PP, en cambio, ha subido del 19,8% al 22,4% en intención de voto, 2,6 puntos más. Con estos resultados, los populares se encontrarían a 10,2 puntos porcentuales del PSOE. Se trata de una distancia enorme todavía, pero algo más ligera que los 15 puntos de diferencia de octubre. Por eso es un castigo, leve, pero castigo a fin de cuentas.

