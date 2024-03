El PP tumba los objetivos de déficit del Gobierno, pero Montero anuncia que va a elaborar los Presupuestos

El PP ha tumbado nuevamente los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno en el Senado y eso abre un escenario inédito y lleno de dudas jurídicas: los populares sostienen que, sin objetivos de déficit, no se pueden elaborar los Presupuestos, pero la vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que sí que va a iniciar el diseño de las cuentas. La causa de este choque jurídico está en la interpretación que hacen unos y otros sobre el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En todo caso, no solo el PP alberga dudas jurídicas sobre la viabilidad de la elaboración de los Presupuestos sin haberse aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado ya que también el PNV ha pedido a Montero el informe de la abogacía del Estado que avala la posibilidad de diseñar las cuentas. La vicepresidenta se escuda en ese informe para elaborar los Presupuestos. Los objetivos de estabilidad presupuestaria incluyen la senda de déficit y de deuda hasta 2026 y es un paso imprescindible para elaborar los Presupuestos.

¿Por qué da su "no" el PP a los objetivos de déficit? Porque habían hecho una serie de peticiones, pero el Gobierno se ha negado a negociarlos. Esencialmente, el PP pedía una rebaja de impuestos y una mayor capacidad de gasto para autonomías frente al Estado. El propio senador popular Gerardo Camps se ha encargado de recordar las exigencias que planteaban para poder dar su "sí" a los objetivos de estabilidad presupuestaria: "compartir" los objetivos de déficit entre el Estado, que asumiría el 90%, y las Comunidades Autónomas, que cargarían con el 10%, ya que ahora se lo queda casi todo el Gobierno y esa es una reivindicación que hacía Montero cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía; un compromiso de "respeto a la autonomía fiscal" de las autonomías ya que el PP denuncia que el Gobierno quiere imponer impuestos como el de Sucesiones y Donaciones; aprobar un fondo de asignación de recursos de 16.000 millones de euros para que las autonomías puedan atender necesidades en sanidad, educación y servicios sociales; y, rebajas del IVA a pescado, carne y conservas, además de gas y luz. "¿Tan descabelladas resultaban para usted las propuestas del PP?", ha preguntado Camps. "Votamos que 'no' al gasto público disparatado, a subir impuestos, al crecimiento de los costes laborales, a la caída de la inversión, a mayor desigualdad o a la ausencia de reformas", ha resumido Camps.

Sin embargo, Montero ha replicado que el "PP ha intentado disfrazar esta negativa con una engañosa oferta de diálogo" ya que "propone una bajada indiscriminada de impuestos". "Fíjense cuál es la contradicción: no tiene ningún tipo de sentido el vincular bajadas de impuestos a tener mayor margen de gasto", ha señalado la vicepresidenta, y ha lamentado las bajadas de impuestos en las autonomías gobernadas por el PP con la supresión de Patrimonio porque afectan a un porcentaje muy pequeño de la población y va, a su juicio, en detrimento de la recaudación. "Que venga papa Estado y me compense esa recaudación que yo he dicho que se baje pero que posteriormente exijo", ha señalado Montero, quien ha asegurado que se van a aplicar los objetivos de déficit y de deuda que se enviaron en abril a la Comisión Europea.