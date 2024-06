Una jueza de Badajoz investiga al hermano de Pedro Sánchez por fraude fiscal, malversación y tráfico de influencias

La titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha abierto diligencias por fraude fiscal, prevaricación, malversación, delitos contra la Administración Pública y tráfico de influencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno -que trabaja como coordinador de actividades de conservatorios en la Diputación de Badajoz- y contra el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación, Alejandro José Cardenal. Además, según fuentes jurídicas, la magistrada ha reclamado ya el contrato del hermano de Pedro Sánchez con la Diputación.

La instructora ha adoptado la decisión tras admitir a trámite una denuncia de Manos Limpias, a quien ha reclamado que transforme la denuncia en querella, algo que según las fuentes consultadas ya ha hecho el colectivo de funcionarios, y que deposite una fianza de 10.000 euros para ejercer la acusación popular en este procedimiento, una cantidad que Manos Limpias ha solicitado que rebaje a una cifra entre los 500 y los 1.000 euros.

La denuncia señala que el hermano de Pedro Sánchez fue designado en julio de 2017 coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz "en régimen laboral de alta dirección". David Sánchez se impuso a otros diez candidatos por "la preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora" y su "contestación a las preguntas que se le formularon en la entrevista", lo que según consta en la resolución le convertían en "el candidato más idóneo para ese puesto".

Entre sus cometidos figuraba la dirección de la orquesta sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, pero según Manos Limpias es "sorprendente" que David Azagra, nombre artístico de David Sánchez, en más de cinco años, desde enero de 2019, no la ha dirigido ni una sola vez.

"Pero si es grave comprobar que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz más aún lo es conocer que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones", añadía la denuncia refiriéndose a una información de El Debate "que no ha sido desmentida".

El colectivo de funcionarios reclama la citación como investigados de David Sánchez y al resto de denunciados, y que testifiquen dos periodistas de El Debate y The Objective que publicaron las informaciones en las que basan su denuncia. Asimismo, pretende que el juez reclame a la Diputación Provincial de Badajoz el contrato de trabajo y el registro del fichero de control de entrada de David Sánchez de los últimos cinco años, que la institución informe de la entidad bancaria en la que se le ingresan sus nóminas y que se identifiquen sus cuentas bancarias en Portugal, país donde reside actualmente.

Manos Limpias se refería también a una resolución del departamento de Recursos Humanos de la Diputación que refleja que "no consta" que David Sánchez "haya solicitado ni que le haya sido autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo", tal y como informó The Objective.

Del mismo modo, instaba a investigar su posible relación con el comisionista del "caso Koldo" Víctor de Aldama, que según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desvió las comisiones por la venta de mascarillas a cuatro sociedades radicadas en el pueblo portugués de Elvas, precisamente en el que, según la denuncia, reside David Sánchez. Un cambio de residencia con el que, afirma Manos Limpias, "ha conseguido ahorrarse el pago de impuestos IRPF y de Patrimonio" en 2021 y 2022.

El colectivo de funcionarios también insta a investigar el patrimonio del hermano de Pedro Sánchez, que según asegura "alcanza los dos millones de euros" pese a que su sueldo es de 55.000 euros anuales. Y alude, siempre citando informaciones periodísticas, a que es propietario de dos pisos (uno en Madrid y otro en San Petesburgo) y de un palacete en Elvas. Su patrimonio incluye además, añade, 68.469,31 euros en criptomonedas, 1,4 millones en acciones del BBVA y 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias, un Honda CRV y una furgoneta Peugeot Boxer.

La denuncia hace hincapié en que "visto su currículum, no se entiende el abultado patrimonio que posee, lo que entendemos debería ser investigado".

David Sánchez se graduó en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio estatal de San Petersburgo "Rimsky Korsakov" en 2010 y ha trabajado -"de manera puntual" dice Manos Limpias- para distintas compañías de ópera y ballets internacionales, como el Teatro Mariinsky, el Teatro Mikhailovsky (colaborando con Nacho Duato) y el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas.