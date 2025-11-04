Las víctimas de la dana consideran a Mazón el "máximo responsable" y fijan mandarle a prisión como siguiente objetivo

El Congreso de los Diputados está albergando este martes la primera sesión de la comisión de investigación sobre la dana que azotó la Comunidad Valenciana hace un año. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, ha considerado a Carlos Mazón como "el máximo responsable" de las muertes acaecidas ese día.

"Mazón anunció ayer su dimisión, ¿aminora eso nuestro dolor? Sinceramente, no", ha dicho Álvarez en su alegato inicial. "La muerte de mi padre me duele hoy igual que ayer", ha añadido. Sin embargo, sí ha celebrado que "el máximo responsable de nuestra desgracia ya no representa a un pueblo que se puso en pie para ayudar a los que estábamos en el suelo", y ha calificado el anuncio del president como un "alivio moral y una victoria social".

"El primer paso era Mazón, dimisión", ha añadido, en referencia al grito que se ha estado coreando en las distintas manifestaciones contra su gestión. "Nos queda el segundo paso: Mazón, a prisión", ha comentado, asegurando que "estamos más cerca".

Álvarez ha agradecido al Congreso de los Diputados que la comisión se celebre teniéndoles a ellos, las víctimas, como los primeros comparecientes. Ha afeado también que ni siquiera han sido llamadas a la comisión de investigación del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Las dos comisiones, Congreso y Senado, están compitiendo entre sí para utilizar políticamente la tragedia.