Santiago Abascal vuelve a plantar al Rey y no asistirá la funeral de Estado para recordar a los muertos de la Dana

Sin representación. Ni el presidente de Vox, Santiago Abascal, ni ninguno de los miembros de la formación acudirán al funeral de Estado para honrar a las víctimas de la Dana que dejó la tragedia iniciada hace un año. Con esta decisión el líder de la formación mantiene la tónica anunciada el pasado 12 de octubre y vuelve a plantar a Su Majestad, el Rey Felipe VI.

Según ha adelantado Europa Press, citando fuentes de la formación con sede en la calle Bambú, Santiago Abascal mantiene su decisión de no coincidir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con ninguno de los miembros que forman parte de la coalición fuera del Congreso de los Diputados para evitar "blanquear" las acciones del Ejecutivo. Para el líder de la formación, el jefe de los socialistas y su familia "deberían de dar la cara ante los tribunales" por las acciones que se investigan y de esta manera evitar auspiciar la "huida hacia delante" propuesta desde el comienzo de la legislatura. "Pedro Sánchez está convirtiendo la democracia en un sistema autocrático", ha sentenciado en una entrevista en Boca de Todos.

Respecto a la presidenta de las Cortes valencianas, Llanos Massó, se ha confirmado su presencia en el acto, pero en su papel institucional y no en representación del partido. Con esta decisión sigue la línea de los presidentes de las Cortes de Castilla y León y Baleares el pasado 12 de octubre con su presencia en el desfile militar. No se esperan más representantes de la formación en el funeral de Estado para honrar la memoria de las víctimas de la Dana.

Segundo plantón de Santiago Abascal al Rey de España

"No queremos blanquear al Gobierno de Pedro Sánchez que es el responsable de una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España". Con estas palabras, la formación confirmaba que Santiago Abascal no se presentaría en el palco de autoridades para compartir con la Familia Real y los principales representantes políticos, el Desfile Militar del pasado 12 de octubre para conmemorar la Fiesta Nacional y el Descubrimiento de América en 1492.

"El presidente de VOX considera que su sitio está junto a los españoles, y ya hace tiempo que decidió que sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados", rezaba el comunicado de la formación.

En aquella ocasión, entre los pitos y los abucheos de las personas congregadas contra el presidente del Gobierno a lo largo del recorrido, el líder de la formación siguió los vuelos de los nuevos aviones estrenados en esta edición y el paso de los legionarios en los últimos momentos de la actuación. Ahora, con el recuerdo de los 229 muertos que dejaron las fuertes lluvias en Valencia, ninguno de los representantes de Vox acudirá al funeral de Estado que tendrá lugar este próximo miércoles.