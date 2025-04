Vox condiciona una posible mediación con Trump para frenar aranceles a la dimisión de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó este domingo en Valencia que estaba dispuesto a ejercer una interlocución directa con el Gobierno de Estados Unidos para abordar el problema de los aranceles impuestos por Donald Trump, que amenazan sectores clave de la economía española como el agroalimentario, la automoción o la industria química un sector en el que cuenta con un importante número de electores. Abascal evidenciaba así lo que muchos interpretaron como una forma de desmarcarse parcialmente de su alineamiento con el expresidente estadounidense, aunque siempre ha asegurado que los aranceles harían daño a España, y abría la puerta a una mediación informal, pese a no ostentar responsabilidades de gobierno. “Sería una conversación breve pero útil”, apuntan.

Sin embargo desde Vox advierten de que esa mediación sería con condiciones. Para la posibilidad de activar su peso en el ámbito internacional y su red de contactos cultivada en estos últimos años junto a la Fundación Disenso, el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, ha apuntado que ese ofrecimiento solo se produciría si se da una condición política previa: la dimisión del Gobierno "corrupto" de Pedro Sánchez en bloque y la convocatoria de elecciones generales. Desde el partido insisten en que solo actuarían en ese escenario, si hay un cambio de Gobierno, y sería en ese momento cuando se viera el peso internacional del líder de Vox, subrayan. Ponen así su “sólida y eficaz” red internacional que podría servir para defender los intereses de España en foros clave.

Además, destacan cómo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, irá a Washington a defender los intereses de Italia algo que creen que debería hacer Pedro Sánchez y están convencidos de que no hará porque "prefiere ir a China", critican.

El partido rechaza que la amenaza principal para el campo español venga de Estados Unidos e insisten en atacar a Bruselas. A su juicio, el empobrecimiento del sector agrícola se debe a la competencia desleal derivada de los acuerdos firmados con países como Marruecos y Sudáfrica, cuyas condiciones, denuncian, perjudican directamente a agricultores y ganaderos españoles.

¿Y cómo se lo va a explicar Vox al sector agrícola y ganadero? El partido cuenta con un importante apoyo en este ámbito y sostiene que no les está afectando. De hecho, aseguran que Vox no está a favor de los aranceles. "El sector conoce bien esta realidad y no necesita más explicaciones". Recuerda que han denunciado repetidamente las consecuencias de estos tratados y se presenta como la única fuerza política que ha defendido sistemáticamente al campo frente a lo que califican como “abandono institucional”.

Además, critican los intentos de desacreditación política hacia su formación y reafirman su oposición al uso de tierras agrícolas para megaproyectos de renovables sin las garantías técnicas y sanitarias necesarias. Consideran que la política energética del Gobierno también está perjudicando a los productores rurales.