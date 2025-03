Vox exige un gesto solemne para negociar los presupuestos y pide al PP que "suelte el corsé"

Vox no pierde la "esperanza" de que en el PP tengan "un gesto solemne" para sentarse a negociar y así pactar los presupuestos autonómicos. No tienen prisa e insisten en sus líneas rojas: una declaración solemne asegurando que las comunidades que quieran su apoyo no acogerán más menores extranjeros no acompañados y donde expresen su rechazo al Pacto Verde de la UE, bajo el compromiso de combatirlo.

Los de Abascal insisten en el fondo y también y ponen énfasis en las formas. "No vale un canutazo forzado ante los medios de comunicación, hace falta más". Después de que la semana pasada los de Abascal enfriaran las expectativas de un pacto inminente con Fernando López-Miras en la Región de Murcia tras dar "señales" de su rechazo al Pacto Verde y también al reparto de menas, en Vox aseguran que las conversaciones no se han roto. "Tenemos una excelente comunicación, creemos que están en el camino correcto", ha asegurado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster en rueda de prensa. Asegura que "solo hace falta la declaración institucional, algo de verdad, el vamos a denunciar con solemnidad el Pacto Verde y las políticas de migración que tanto daño están haciendo" y, si hacen eso, "mañana mismo nos sentamos a negociar". Pero, para eso, apunta Fúster, "hace falta un impulso político. Solo tendrían que hacer eso".

Con estas condiciones Vox trata de evitar que desde Génova les vuelvan a "mentir" y aseguran que en este tiempo han aprendido de los "errores" cometidos. Y es que consideran que han sido demasiados "confiados" a la hora de negociar cosas con el PP ya que casi nunca se han llevado a cabo. Entre ellas, recuerdan cómo en la anterior negociación de presupuestos en la Región de Murcia López-Miras se comprometió a cerrar un centro de menores como le reclamaba Vox pero éste sigue abierto porque desde la dirección nacional del PP no se permitió dicho cierre, aseguran desde Vox. Por ello, quieren que los populares reconozcan que "esas políticas impulsadas por Génova y Bruselas en unión de Ferraz son malas para ellos" y que, por tanto, "suelten ese corsé".

"Ya saben qué pedimos para sentarnos a negociar y a partir de ahí, negociar, negociar, hasta que no podamos más. No vamos con apriorismos", afirman y aseguran que saben la fuerza que tienen y por ello saben que no pueden imponer todas sus políticas".

Sobre el ultimátum que lanzó Santiago Abascal si en Murcia no se frena una asignatura de la cultura y lengua árabe insisten en que no lo van a pasar por alto porque no se trata del derecho de los alumnos a recibir religión islámica sino a que en España se instruya sobre la cultura islámica y aseguran que presionaran si llegan a la negociación de los presupuestos para evitarlo.