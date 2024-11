Vox gana al calor del clima de rechazo a Sánchez y Mazón

Los partidos han empezado ya a cuantificar el impacto en votos de la gestión post riada en la Comunidad Valenciana. Y estas primeras estimaciones coinciden en apuntar a una mejoría en intención de voto del partido de Santiago Abascal, que tendrán que ver si se consolida en las próximas evaluaciones. Pero estos datos ya están en las «cocinas» estratégicas de los principales partidos, que se mueven a la espera de que la demoscopia les confirme que están acertando. Si no es así, intentarán virar el rumbo, Vox sube al calor de un clima de agresión verbal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La Comunidad Valenciana se estrena en esta nueva etapa como territorio comanche para los políticos, sobre todo de los que están vinculados a las dos administraciones a las que se exigen responsabilidades por sus decisiones en la gestión de la DANA, en el momento de las inundaciones y en la atención a las víctimas en los días posteriores. Los más veteranos de la política, en PSOE y PP, advierten de que «la impunidad del efecto amnésico» esta vez no funcionará. Que tampoco funcionará la reclamación de que la depuración de responsabilidades se deje para más tarde. Y mucho menos que se apele al patriotismo.

Los analistas sociológicos de cabecera de unos y otros están advirtiendo de que se están traspasando líneas en la desafección ciudadana que pueden provocar daños irreversibles en los pilares de nuestro modelo de democracia. Sánchez y Mazón no pueden hacer vida en la calle con normalidad. Tampoco ministros y consejeros autonómicos, síntoma de que los ciudadanos no aceptan que se usen como escudo debates competenciales y discusiones sobre legalidad para justificar la inacción. Además, los expertos en análisis sociológico coinciden en que quienes no han sido capaces de exhibir su solvencia y capacidad en las horas trágicas no pueden generarla para administrar un futuro inmediato lleno de dificultades.

Mazón tendrá que acometer su proyecto de reconstrucción con un parlamento autonómico a cara de perro. Que no exhibirá la más mínima colaboración en cuanto crean que ya pesan menos en la opinión pública los muertos y el dolor de las familias que lo han perdido todo. Los sondeos que han llegado a los cuarteles generales de los principales partidos advierten de que la mayoría de los ciudadanos se han sentido desamparados y abandonados por su gobierno autonómico, que está en el penúltimo puesto de la lista, y por el Gobierno de España, que ocupa el último lugar.

Tampoco se creen mayoritariamente que lleguen las ayudas a los damnificados por la catástrofe con la rapidez prometida. En ese sentido, los que entienden de sociología están advirtiendo de las consecuencias nefastas para la convivencia y el clima de confianza del comportamiento de la política en esta crisis. Y apuntan también contra los daños irreversibles de la colonización de las instituciones en lo que afecta al auge de los extremos en los próximos procesos electorales.

Y ahí es donde lleva el debate en el que también se mueven los partidos. Porque tanto en las filas socialistas como en las populares empiezan a medir sus pasos en la batalla valenciana como si fuera una meta volante de unas elecciones generales, que en fecha podrían incluso estar determinadas por cómo evoluciona la tragedia.

Los problemas políticos de la coalición siguen siendo los mismos. Y así se está viendo con la negociación del nuevo paquete fiscal que el PSOE ha intentado sacar adelante aprovechando la trasposición de una directiva europea y que les ha obligado a ir retrasando el debate en el Congreso de los Diputados por falta de acuerdo.

Esa tensión entre los socios en el paquete fiscal anticipa lo que será la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, y hasta qué punto el Gobierno tendrá que subir el precio de las facturas a pagar para intentar el acuerdo, sin garantías de que ni siquiera por este camino consiga hacer compatibles las posiciones enfrentadas de sus socios.Mañana volverá a haber otro intento en el Congreso de cerrar un pacto en la Comisión de Hacienda sobre el paquete fiscal, que incluye los impuestos a los energéticas y a la banca.