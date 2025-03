Yolanda Díaz tiende la mano a Podemos: "La gente quiere que caminemos juntas"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al PSOE que ha llegado el momento de relanzar la agenda social, dado que no vale con resistir ante el avance de la extrema derecha, y ha vuelto a tender la mano de la unidad de toda la izquierda alternativa, incluido Podemos, como pasó en las elecciones generales del 23J. "La gente quiere que caminemos juntas".

Díaz ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto de cierre de la segunda asamblea de Sumar, donde ha agregado que Sumar será clave para reeditar el gobierno progresista en las próximas elecciones y volver a derrotar a la derecha, porque su formación no aspira a estar "en una esquina" sino a ensanchar el espacio progresista desde la política "útil". Y para ello, ha desgranado, la clave es la confluencia que se basan en la "mixtura" en las organizaciones, porque la gente no quieren "que piensen igual" sino que concurran unidos en un frente amplio.

"Es el tiempo de las coaliciones"

Así lo han indicado durante la clausura del la asamblea de Sumar en el Teatro Alcázar de Madrid, junto a los nuevos coordinadores de la formación Carlos Martín y Lara Hernández, quien ha ahondado en ese mensaje de Díaz al recalcar que es tiempo de "confluencia y coaliciones", porque la era del "único se acabó".

Por tanto, ha desgranado que quieren la unidad, como han marcado en sus resoluciones de su asamblea con sus actuales aliados y con todas las fuerzas que estuvieron en la candidatura del 23J, en clara referencia a la Podemos, con "responsabilidad, esfuerzo y generosidad". Eso sí, ha afirmado que aunque algunos se "empeñen" en considerar que Díaz es un "capital político del pasado", ha sacado pecho de que su liderazgo político es de presente y sobre todo de futuro".

También ha subrayado que Sumar tiene que "repensarse" y se va a organizar para ser "mucho más que un partido", con el objetivo de ser de nuevo esenciales para derrotar en 2027 a las derechas y "mandar al basurero de la historia" a Vox. De hecho, y en clara alusión a la formación de Santiago Abascal, ha lanzado que aquí están "los woke" que les dan "tanto miedo". "Somos los maricas, los trans, los sindicatos, las asociaciones vecinales y los piquetes", ha enfatizado.

Ambas se han expresado en estos términos durante el acto, en el que también han tomado la palabra los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero. Mientras han arropado a Sumar representantes de IU, Comunes, Compromís, Verdes Equo, Más Madrid y Més per Mallorca, sus aliados de coalición. Mientras, los ministros Pablo Bustinduy, Sira Rego y Mónica García han enviado saludos a la formación por vídeo, dado que no han asistido presencialmente al igual que el coordinador de IU Antonio Maíllo, que tenía un acto del PCE este fin de semana.

El gasto en Defensa

Ningún dirigente de Podemos ha acudido al evento, pese a que Sumar les invitaron y ayer les apelaron a recomponer la unidad de la izquierda mediante una resolución. No obstante, sí han hecho acto de presencia exdirigentes del partido morado como Ramón Espinar, Nacho Álvarez y Alejandra Jacinto. Además, instantes antes de la intervención de la vicepresidenta le ha increpado una mujer que le cuestionaba "de comunista a comunista" cuántos "depredadores sexuales" y machistas iban a salir de Sumar, lo que ha generado abucheos de los simpatizantes de la formación y gritos de "fuera, fuera". Tras esta increpación, la mujer ha salido del recinto sin incidentes y acompañados por personal de la organización de Sumar.

En su discurso, Díaz ha advertido que el plan de rearme de la Comisión Europea impugna la idea de Europa basada en el bienestar social, la paz y en no volver nunca al "hambre y la guerra". "No es el camino, no importa el cuánto sino el dónde (...) no es el momento de rearmar Europa", ha comentado sobre la propuesta de la presidenta de la Comisión Europa, Úrsula von der Leyen, al alertar de que será un "error" si no se le da un componente social y de soberanía energética. Luego y ante la "internacional del odio y la destrucción" en el mundo, Díaz ha desgranado que España es un "faro" progresista pero, en clara referencia al PSOE, ha opinado que no basta con "resistir" ni apelar al "miedo", sino que debe salirse a la "ofensiva" y dar "razones" desde la conquista de más derechos sociales.